Kazanın adresi Elazığ: Araçta sıkışan kadın hayatını kaybetti!

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan B.Ç. ve diğer yaralılar, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Çinkılıç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.