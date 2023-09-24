Kazara çocuğunu öldüren baba hakkında şok iddia! Eşine attığı mesaj dehşete düşürdü...

Anne ile babanın arası iyi değildi. Sıkıntılar vardı, ayrılmışlardı. Vefat eden çocuğa babası bakıyordu. Diğer çocukta annesinde kalmıştı. Her ihtimali düşünmek lazım ama ben babanın bilerek çocuğunu öldürdüğünü düşünmüyorum. Anne ile baba arasındaki problemlerden bize çok bahsetmiyorlardı. Bilerek mi oldu bu olay, yoksa yanlışlıkla mı biz de bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.