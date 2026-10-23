Haberler Yaşam Haberleri Kazaya karışmadı aracına hasar kaydı işlendi!
Giriş Tarihi: 23.10.2026 11:26

Kazaya karışmadı aracına hasar kaydı işlendi!

Kaza yapmadığı halde aracına ait hasar bilgisi sisteme işlenen araç sahibinin hukuk mücadelesinde Yargıtay’dan dikkat çeken karar çıktı. Sigorta şirketine yaptığı başvurulardan sonuç alamayınca dava açan araç sahibinin talebi kabul edilerek hatalı kaydın silinmesine hükmedildi. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, davanın ticaret mahkemesinde değil, tüketici mahkemesinde görülmesi gerektiğine karar verdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
Kazaya karışmadı aracına hasar kaydı işlendi!
  • ABONE OL

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bir araç sahibi, adına kayıtlı aracın 2010'da kazaya karıştığı yönünde kaza tespit tutanağı düzenlendiğini ve bu bilginin Sigorta Suistimalleri Bilgi Paylaşım Sistemi'ne (SİSBİS) işlendiğini 2019'da öğrendi. Kazaya karışmadığını belirten araç sahibi, kaydın silinmesi için ilgili sigorta şirketine birden fazla kez başvurdu. Başvurularından sonuç alamayan kişi, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı.

KAYDIN SİLİNMESİNE KARAR VERİLDİ

Yerel mahkeme, kaza tutanağında araç sahibinin imzasının bulunmadığını, sürücü olarak başka bir kişinin gösterildiğini ve kazaya ilişkin araç fotoğrafının dosyada yer almadığını tespit etti. Teyide muhtaç hususları da değerlendiren mahkeme, davanın kabulüne ve SİSBİS kaydının silinmesine hükmetti. Kararın kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı, davaya bakmakla görevli mahkemenin yanlış belirlendiği gerekçesiyle kanun yararına bozma talebinde bulundu.

"GÖREVLİ MAHKEME TÜKETİCİ MAHKEMESİ"

Dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını sonucu değiştirmemek üzere kanun yararına bozdu. Daire, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında sigorta şirketinin hizmet sağlayıcı, araç sahibinin ise tüketici olduğunu vurguladı. Kararda, taraflardan birinin tüketici olduğu işlemlerde başka kanunlarda düzenleme bulunmasının, işlemin tüketici işlemi sayılmasına ve tüketici mevzuatındaki görev kurallarının uygulanmasına engel oluşturmayacağı belirtildi. Bu kapsamda, uyuşmazlıkta Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin görevli mahkemeyi belirlemek bakımından uygulanamayacağı ifade edilerek, 6502 sayılı Kanun'un 73. maddesi uyarınca davaya bakma görevinin tüketici mahkemesine ait olduğu kaydedildi.

#ADALET BAKANLIĞI
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kazaya karışmadı aracına hasar kaydı işlendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA