Kazaya karışmadı aracına hasar kaydı işlendi!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bir araç sahibi, adına kayıtlı aracın 2010'da kazaya karıştığı yönünde kaza tespit tutanağı düzenlendiğini ve bu bilginin Sigorta Suistimalleri Bilgi Paylaşım Sistemi'ne (SİSBİS) işlendiğini 2019'da öğrendi. Kazaya karışmadığını belirten araç sahibi, kaydın silinmesi için ilgili sigorta şirketine birden fazla kez başvurdu. Başvurularından sonuç alamayan kişi, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı.

KAYDIN SİLİNMESİNE KARAR VERİLDİ

Yerel mahkeme, kaza tutanağında araç sahibinin imzasının bulunmadığını, sürücü olarak başka bir kişinin gösterildiğini ve kazaya ilişkin araç fotoğrafının dosyada yer almadığını tespit etti. Teyide muhtaç hususları da değerlendiren mahkeme, davanın kabulüne ve SİSBİS kaydının silinmesine hükmetti. Kararın kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı, davaya bakmakla görevli mahkemenin yanlış belirlendiği gerekçesiyle kanun yararına bozma talebinde bulundu.

"GÖREVLİ MAHKEME TÜKETİCİ MAHKEMESİ"

Dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını sonucu değiştirmemek üzere kanun yararına bozdu. Daire, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında sigorta şirketinin hizmet sağlayıcı, araç sahibinin ise tüketici olduğunu vurguladı. Kararda, taraflardan birinin tüketici olduğu işlemlerde başka kanunlarda düzenleme bulunmasının, işlemin tüketici işlemi sayılmasına ve tüketici mevzuatındaki görev kurallarının uygulanmasına engel oluşturmayacağı belirtildi. Bu kapsamda, uyuşmazlıkta Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin görevli mahkemeyi belirlemek bakımından uygulanamayacağı ifade edilerek, 6502 sayılı Kanun'un 73. maddesi uyarınca davaya bakma görevinin tüketici mahkemesine ait olduğu kaydedildi.