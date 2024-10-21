Kazazede aileye Zeybekci yardım etti

Denizli'nin Acıpayam İlçesi Avşar Mahallesi mevkiinde H.A.'nın kullandığı araç ile başka bir araç çarpıştı. Kazanın etkisiyle araç şarampole sürüklendi ve otomobildeki araçta bulunan üç kişi yaralandı. Burdur'daki AK Parti Merkez İlçe Başkanlığının 8. Olağan Kongresi'ne katılan ve geri dönüş yolunda kazayı gören AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, yaralıların yanına giderek yardım etmeye çalıştı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi ile Başkan Zeybekci olay yerinden ayrıldı.