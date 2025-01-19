Kazı alanına uyarı levhası koymayan ABB kaza yapan sürücüye tazminat ödeyecek

Ankara'nın Sincan ilçesinde 7 Temmuz 2023'de Buhara Caddesinden Sincan Yolu'na doğru seyir halinde devam eden Yasin C. yol çalışması yapılan bir alanda uyarı levhası bulunmadığından, üzerine beton dolu kova bulunan çukura girdi. Bunun üzerine aracın alt takımları ile motor ve yardımcı aksamları hasar görürdü. Çarpmanın etkisiyle hava yastıklarının da açılması ile araçta maddi hasar oluştu.

ÖNLEM ALINMADI

Yasin C. avukatı Ceren Atalay aracılığı ile kazanın ABB'nin yeterince önlem almaması ve ihmalkar davrandığı gerçeksiyle Ankara Batı 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı. Dava dilekçesinde, kazanın yol açtığı değer kaybı, araç yoksunluğu, onarım ve çekici ücretinin tazmin edilmesi talep edildi. ABB'nin avukatı ise beton dolu kovanın belediye tarafından yerleştirilmediğini iddia ederek kazanın araç sürücüsünün kusuru nedeniyle gerçekleştiğini savunarak davanın reddini istedi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÜZDE 60 ASLİ KUSURLU

Alınan bilirkişi raporunda, yol bakım ve güvenlik sorumluluğunun ABB'ye ait olduğu, belediyenin hizmet kusuru işlediği saptandı. Raporda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle belediyenin yüzde 60 oranında asli kusurlu olduğu belirtildi.

110 BİN 223 TL TAZMİNAT

Ankara Batı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, bilirkişi raporunu göz önünde bulundurarak Ankara Büyükşehir Belediyesinin, kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğuna karar verdi. Mahkeme, ABB tarafından Yasin C.'nin gerçek hasar tazminatı, araç değer kaybı, araç yoksunluk zararı ve çekici ücretini karşılaması gerektiğine ve toplam 110 bin 223 liranın Yasin C.'ye ödenmesine hükmetti.

"BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BELEDİYE'NİN KUSURLU OLDUĞU AÇIKÇA BELİRTİLDİ"

Avukat Ceren Atalay, Ankara Büyükşehir Belediyesinin görev alanı içerisindeki yolda bulunan çukurun, hiçbir önlem alınmayarak usulüne uygun şekilde kapatılmaması sonucu müvekkilinin kaza yaptığını belirtti. Uyarı levhası konulmaksızın yol çalışması yapılması ve belediyenin asli görevi olan kamusal görevini eksik yerine getirmesi sebebiyle trafik kazasının meydana geldiğini ifade eden Atalay, "Söz konusu kazada müvekkilim aracı ağır hasar gördü. Ayrıca müvekkilim ve ailesi yaralandı." dedi. Avukat Atalay dava süreci ile ilgili "Yaşanan bu elim olay sebebiyle tarafımızca dava açılarak, konu yargıya intikal etmiştir. Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporlarında, davalı belediyenin kusurlu olduğu açıkça belirlenmiştir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen davalı belediyenin hizmet kusurunda bulunarak, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı tarafımızca kanıtlanmıştır. Neticede Ankara Büyükşehir Belediyesinin, kendi görev sahasında olan yolların bakımı, işletmesi, güvenliği ile trafik işaretlemesinin yapılmasında görev ve sorumluluğu bulunması nedeniyle hizmet kusuru işlemiş olduğundan davamız haklı görülmüştür. Müvekkil lehine, hasar tazminatı, araç değer kaybı, araç mahrumiyet zararı, kurtarıcı ücreti olmak üzere maddi tazminata hükmolunmuştur." diye konuştu.