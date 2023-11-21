Ereğli’de fırtınada hasar gören mezarların tespitleri yapılıyor

Şehir Mezarlığı ve Kestaneci Mezarlığı'nda ilk belirlemelere göre 200'e yakın ağaç devrildi, 300 mezar hasar gördü. Belediye, AFAD işbirliğiyle mezarlıkların eski haline gelmesi için tüm çalışmalar yapılacak. Kdz. Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, Pazar günü yaşanan doğal afette zarar gören mezarlıklarda tespitlerini sürdürüyor.

Şiddetli fırtına, Şehir Mezarlığı ve Kestaneci Mezarlığı'nda ilk belirlemelere göre 200'e yakın ağacı devirdi, bazı ağaçlar da mezarların üzerine devrilerek yaklaşık 300 mezarda hasar oluşturdu.

Ekipler, yıkılan ağaçları kaldırma çalışmalarına başlarken Mezarlıklar Müdürlüğü ve Afet Yönetmeliği'ne göre gerekli tespitleri yapıyor. Ağaçlardaki tehlike nedeniyle mezarlıklara giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor. Mezarlıkların eski haline gelmesi için Belediye-AFAD işbirliğiyle tüm çalışmalar yapılacak