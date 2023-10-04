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Giriş Tarihi: 4.10.2023 14:04

Keçiören'de çıkan yangında,1 itfaiye eri hayatını kaybetti

Ankara’da bir dairede çıkan yangına müdahale eden itfaiye erlerinden 3 kişi yoğun dumandan zehirlendi. Hastaneye sevk edilen itfaiye erlerinden Fahri Can Yavaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Takviye itfaiye ekipleri, dairede çıkan yangını söndürdü.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Keçiören’de çıkan yangında,1 itfaiye eri hayatını kaybetti

Ankara'nın Keçiören Osmangazi Mahallesinde bir dairede yangın olduğuna dair gelen ihbar üzerine, olay yerine giden Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken konu ile ilgili bina yöneticisi ile görüştü. Bina yöneticisi, yangının çıktığı dairede kiracı olarak oturan M.A. isimli kişinin evde tek başına olduğunu ve telefonuna ulaşılamadığını belirtti.

DUMANDAN ZEHİRLENEN 3 İTFAİYE ERİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangına müdahale eden itfaiye görevlilerinden Süleyman Aytar, Fahri Can Yavaş, Uğur Oktay ve Orçun Yaşar isimli itfaiyecilerin söndürme çalışmaları esnasında dumandan zehirlenmeleri üzerine, olay yerinde bulunan 112 ambulans ekipleriyle hastaneye sevk edildi.

Olay yerine gelen takviye itfaiye ekipleri, yangını soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra ilk incelemelerinde dairenin tamamen yandığı, içeride herhangi bir kişinin olmadığı ve dairenin boş olduğu belirtildi.

İTFAİYE ERİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangına müdahale esnasında zehirlenerek hastaneye sevk edilen İtfaiye Eri Fahri Can Yavaş'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat ettiği öğrenildi.

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Keçiören'de çıkan yangında,1 itfaiye eri hayatını kaybetti
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