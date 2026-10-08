Keçiören’de havaya ateş açıp görüntüleri sosyal medyada paylaşan iki şüpheli gözaltında

Olay, Keçiören'de gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi sokakta yürüdüğü sırada havaya ateş açtı. O anlar ise yanında bulunan arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Şüphelilerin daha sonra görüntüleri sosyal medya hesaplarından açık şekilde paylaştıkları belirlendi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Keçiören Ufuktepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, olay sırasında video kaydı yapan kişiyi tespit edebilmek amacıyla çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

KAMERALARDAN ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Yapılan kamera incelemelerinde şüphelilerin olay öncesinde prova niteliğinde hareketlerde bulunduğu değerlendirilirken, görüntüler adım adım takip edildi. Çalışmalar sonucunda şüphelilerin kullandığı araç tespit edildi. Aracın plakası üzerinden yapılan incelemede, ruhsat sahibi ile aracı kullanan kişi belirlendi. Bunun üzerine şüpheliler gözaltına alındı.

TELEFON GÖRÜNTÜLERİ DELİL OLARAK İNCELENDİ

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede, olay anına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Görüntüler polis ekiplerince incelenerek soruşturma dosyasına delil olarak eklendi. Ateş açtığı belirlenen şüpheliye ayrıca yer gösterme işlemi yaptırıldı. Yapılan çalışmada olay sırasında kullanılan mermilere ait kovanların bulunduğu belirtildi.

KEÇİÖREN HALKINDAN ÖZÜR DİLEDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler S.Ç. (21) ve S.A. (22), ifadelerinde yaptıkları eylemden dolayı pişman olduklarını belirtti. Şüphelilerin, "Keçiören halkından özür dilerim bir daha bu sokaktan geçmeyeceğim" diyerek Keçiören halkından özür dilemesi dikkat çekti.