İzmir’de aslan alarmı: Aylarca kedi maması ile beslemişler!

RAŞİTİZM HASTALIĞINA YAKALANMIŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay, aslanın çiftlikte kapalı ortamda tutulduğunu belirterek, "Yavru aslanı İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi altına aldık. Veteriner hekimlerimiz aslanın uygun olmayan beslenme şekli nedeniyle raşitizm hastalığına yakalandığını, kemiklerinde, ayaklarında sorun olduğunu belirledi. Arkadaşlarımız onu sevgiyle kucakladı. Yaklaşık 1 aydır bizimle birlikte. İlk günler veteriner hekimlerin gözetiminde dışarı çıkıyordu. Yapılan bakım ve tedavilerin ardından artık kendisi dışarı çıkıp yaşam alanında zaman geçiriyor" dedi.

DOĞAYA SALINMASI MÜMKÜN DEĞİL

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda aslan için uygun yaşam alanı oluşturduklarını anlatan Okyay, şunları söyledi: "Beslenmesini düzenledik. Artık sağlıklı genç bir aslan yavrusu olarak bundan sonraki süreçte yaşamını güvenli ve huzurlu bir alanda sürdürecek. Parkımızdaki 5 kişilik aslan ailesinin bireyi olarak zaman içinde onlara alışmasını sağlayacağız. Tüm bu süreçler, profesyonel ekibimiz tarafından yürütülüyor. Artık bu küçük yavrunun doğaya salınması mümkün değil. O nedenle doğaya en yakın olan ortamlardan olan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda hayatını sürdürecek. Burada mutlu bir hayat sürmesi için elimizden geleni yapacağız."