Televizyon izlerken kedinizin bir anda elinizi ya da kolunuzu yalamaya başlaması çoğu zaman gülümsetir. Kediler arasında sosyal bağ kurmanın bir yolu olan bu hareket, insanlara yöneldiğinde bambaşka ipuçları taşıyabilir. İlgi isteğinden evdeki küçük stres kaynaklarına kadar bu davranışın arkasında 7 farklı sebep yatıyor.
Anne kedilerin yavrularını, yetişkin kedilerin ise birbirlerini temizlemesi kediler dünyasında sosyal bağları güçlendiren son derece doğal bir davranıştır. Uzmanların sosyal bakım olarak adlandırdığı bu alışkanlık, zamanla evdeki insanlara da yönelebiliyor.
Kediniz kucağınıza gelip elinizi ya da kolunuzu yaladığında, aslında kendi türüne gösterdiği yakınlığı size de yansıtıyor olabilir.
Kediler hangi hareketlerinin karşılık bulduğunu çok hızlı öğrenir. Sizi yaladığında onunla konuşuyor, başını okşuyor ya da o an yaptığınız işi bırakıp ona yöneliyorsanız, kediniz bu davranışı ilgiyle eşleştirmiş demektir.
Zamanla yalamak, onun gözünde övgü ve güzel şeyler kazanmanın garantili bir yoluna dönüşebilir. Yani kediniz bazen sadece dikkatini üzerinize çekmek ve onunla ilgilenmenizi sağlamak için bu yönteme başvuruyor olabilir.
Kediler çevrelerindeki nesneleri ve diğer canlıları kendi kokularıyla işaretleyerek iletişim kurar. Anne kedilerin yavrularını yalamasının nedenlerinden biri de aralarında tanıdık bir ortak grup kokusu oluşturmaktır.
Kedinizin sizi yalaması da benzer bir içgüdüden kaynaklanıyor olabilir. Kendi kokusunu cildinize bırakarak sizi güvendiği sosyal grubunun bir üyesi olarak sahiplendiğini gösteriyor.
Yavru kediler annelerini emerken patileriyle yoğurma hareketi yapar ve bu süreç onlara büyük bir güven hissi verir. Anne sütünden erken kesilen bazı kediler, büyüdüklerinde de o dönemki rahatlığı aramak için sahiplerini yalamaya başlayabilir.
Eğer kediniz sizi yalarken aynı zamanda patileriyle üzerinizi yoğuruyor ve mırlıyorsa, büyük olasılıkla yavruluk dönemine ait bu sakinleştirici davranışı tekrarlıyordur.
İlk bakışta biraz tuhaf gelse de insan terinde bulunan şeker ve tuz, kedilerin damak tadına çekici gelebilir. Ayrıca gün içinde kullandığınız şampuan, krem veya losyon gibi ürünlerin kokusu da kedinizin merakını uyandırıp cildinizi ya da saçınızı yalamasına yol açabilir.
Ancak burada çok önemli bir noktaya dikkat etmek gerekiyor. Cilde sürülen losyonlar, tıbbi merhemler veya diğer bakım ürünleri kediler için zararlı, hatta zehirli bileşenler içerebilir. Bu nedenle cildinize herhangi bir ürün sürdükten sonra kedinizin sizi yalamasına kesinlikle izin vermemelisiniz.
Yalanmak, kedilerin stresini azaltmak için başvurduğu yöntemlerden biridir. Kaygı yaşayan kediler genellikle kendilerini aşırı derecede temizlese de bu davranışı zaman zaman sahiplerine de yöneltebilirler.
Eve misafir gelmesi ya da yüksek sesler gibi tetikleyiciler bu durumu artırabilir. Kaygı giderilmediğinde yalama davranışı günlük rutini aksatan takıntılı bir alışkanlığa dönüşebileceğinden, böyle bir durumda mutlaka bir veteriner hekime danışmak gerekir.
Kedinizin sizi ya da evdeki eşyaları normalden çok daha sık yalaması her zaman duygusal bir nedene dayanmıyor. Mide bulantısı, ağrı veya fiziksel bir rahatsızlık da kedilerde bu tür davranışlara yol açabilir.
Özellikle yalama alışkanlığı son günlerde aniden ortaya çıktıysa veya durdurulamayacak kadar yoğunlaştıysa, altta yatan olası bir sağlık sorununu elemek için veteriner kontrolü ihmal edilmemelidir.
Kedilerin dilinde geriye dönük yüzlerce küçük ve sert çıkıntı bulunur. Tüylerdeki kiri temizlemeye ve kedinin serinlemesine yarayan bu yapı, insan derisinde zımpara hissi yarattığı için yalama sırasında hafif bir acı hissedebilirsiniz.
Yalamanın bir anda ısırmaya dönmesi ise genellikle kedinin aşırı uyarıldığını, etkileşimden sıkıldığını veya bir ağrısı olduğunu gösterir. Kedinizin beden dilini takip ederek ne zaman mola vermek istediğini anlamak, bu durumu önlemenin en sağlıklı yoludur.
Kedinizin sizi yalamasından rahatsız oluyorsanız, ona kızmak ya da ceza vermek kesinlikle doğru bir yaklaşım değildir; bu hem aranızdaki bağı zedeler hem de davranışı değiştirmez. Bunun yerine onunla vakit geçirirken cildinizi uzun kollu bir kıyafetle veya küçük bir havluyla örtebilirsiniz.
Dikkatini zeka oyuncaklarına ya da sevdiği bir oyuncağa yönlendirmek, yalamadan iletişim kurduğunda onu ödüllendirmek ve gün içinde en az üç kez 15'er dakika aktif oyun oynamak bu alışkanlığı sağlıklı bir şekilde azaltmaya yardımcı olur.
Kaynak:PetMD