Sizinle iletişim kurmak ve ilgi çekmek istiyor olabilir

Kediler hangi hareketlerinin karşılık bulduğunu çok hızlı öğrenir. Sizi yaladığında onunla konuşuyor, başını okşuyor ya da o an yaptığınız işi bırakıp ona yöneliyorsanız, kediniz bu davranışı ilgiyle eşleştirmiş demektir.

Zamanla yalamak, onun gözünde övgü ve güzel şeyler kazanmanın garantili bir yoluna dönüşebilir. Yani kediniz bazen sadece dikkatini üzerinize çekmek ve onunla ilgilenmenizi sağlamak için bu yönteme başvuruyor olabilir.