Kediniz bunu yapıyorsa dikkat! Size bir şey söylemeye çalışıyor

Evcil kedinizin ayaklarınıza sürtünmesi, gece miyavlaması ya da bir anda yemek kabından uzak durması sıradan görünebilir. Oysa kediler duygularını ve rahatsızlıklarını çoğunlukla beden diliyle anlatıyor. Davranış uzmanları, bu işaretleri doğru okumanın hem kediyle bağı güçlendirdiğini hem de olası hastalıkların erken fark edilmesini sağladığını belirtiyor.