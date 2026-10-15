Kediniz bunu yapıyorsa dikkat! Size bir şey söylemeye çalışıyor

Evcil kedinizin ayaklarınıza sürtünmesi, gece miyavlaması ya da bir anda yemek kabından uzak durması sıradan görünebilir. Oysa kediler duygularını ve rahatsızlıklarını çoğunlukla beden diliyle anlatıyor. Davranış uzmanları, bu işaretleri doğru okumanın hem kediyle bağı güçlendirdiğini hem de olası hastalıkların erken fark edilmesini sağladığını belirtiyor.
Yavaş göz kırpıyorsa: Kedinin size bakıp yavaşça göz kırpması güven ve sevgi işareti sayılıyor. Siz de yavaşça göz kırparak karşılık verebilirsiniz.
Ayaklarınıza sürtünüyorsa: Kediler yüzlerindeki koku bezleriyle sizi "kendilerine ait" olarak işaretliyor. Bu, sahiplenme ve sevgi gösterisi.
Ekmek yoğuruyorsa: Patileriyle yumuşak yüzeyleri ritmik biçimde itmek, yavruluktan kalma bir rahatlama davranışı. Kedi kendini güvende hissediyor.
Gece sürekli miyavlıyorsa: Can sıkıntısı, açlık ya da dikkat isteği olabilir. Yaşlı kedilerde ani artış varsa veteriner kontrolü gerekebilir.
Yemek kabından uzak duruyorsa: Bir ya da iki günden uzun süren iştahsızlık ciddiye alınmalı. Kediler ağrıyı saklamakta çok başarılı olduğu için bu belirti önemli.
Çok su içiyorsa: Normalden belirgin şekilde fazla su tüketimi, böbrek rahatsızlığı veya şeker hastalığının habercisi olabiliyor.