4. ÜZERİNİZDE PATİLERİYLE YOĞURMA HAREKETİ YAPARLAR

Pek çok kedi sahibi, evcil dostunun yumuşak bir battaniyenin ya da okşanırken kendi üzerinde patileriyle ritmik hareketler yaptığını bilir. Gergin bir anın ardından üzerinizde bu yoğurma hareketini yapmaları sevgiyi ifade etmenin bir başka yolu olarak öne çıkıyor; pençeleri zaman zaman rahatsızlık verse de kediler yalnızca sevgilerini ortaya koymaya çalışıyor.