Sevdiği insanın morali bozulduğunda ya da kızdığında bunu algılayabilen kediler, aradaki uyumu yeniden yakalamak için kendi dillerinde barışma adımları atıyor.
1. SİZE BAKIP YAVAŞÇA GÖZ KIRPARLAR
Kedinizin zaman zaman size dik dik baktığını ve göz göze geldiğinizde birkaç kez yavaşça göz kırpıp uzaklaştığını fark etmiş olabilirsiniz.
Kedilerin iletişim biçimlerinden biri olan bu yavaş göz kırpma, size güvendiğini ve sizi sevdiğini anlatıyor; siz davranışına hâlâ bozuk olsanız bile sizi dostu ve yol arkadaşı olarak gördüğünü hatırlatıyor.
2. BAŞINI BACAĞINIZI SÜRTERLER
Yaramazlık sonrasında kedinizin yüzünü ve başını bacağınıza ya da elinize sıkça sürtmesi, tepki vermediğiniz durumlarda ise hafifçe kafa atması sık görülen bir tavır.
Sertifikalı kedi davranış danışmanı ve hayvan davranış uzmanı Mikel Maria Delgado, kedilerin sürtünme davranışıyla ilgili olarak "çevrelerinin bir parçası olduğunuzu size bildirdiklerini" ifade ediyor.
Kokusunu bırakarak başını size sürten kedi, kızgın olduğunuz anlarda bile sizi ailesinden biri gibi gördüğünü ve sevgisinin sürdüğünü gösteriyor.
3. SİZİ TEMİZLEMEYE ÇALIŞMAK
Kediler düzenli olarak kendilerini yalayarak fazla tüylerden ve kirlerden arınırlar; ancak bir hatanın ardından sizi de yalamaya girişmeleri bağ kurma ve yakınlık gösterme çabası olabilir.
Kedi Koruma ve Davranış Sorumlusu Daniel Cummings'e göre kediler yalamaya başladıklarında sevgi ve dostluk göstermeye çalışıyor; sizi üzdükten sonra aranızda daha yakın bir bağ kurmanın yolunu arıyorlar.
4. ÜZERİNİZDE PATİLERİYLE YOĞURMA HAREKETİ YAPARLAR
Pek çok kedi sahibi, evcil dostunun yumuşak bir battaniyenin ya da okşanırken kendi üzerinde patileriyle ritmik hareketler yaptığını bilir. Gergin bir anın ardından üzerinizde bu yoğurma hareketini yapmaları sevgiyi ifade etmenin bir başka yolu olarak öne çıkıyor; pençeleri zaman zaman rahatsızlık verse de kediler yalnızca sevgilerini ortaya koymaya çalışıyor.
5. NORMALDE YAPMADIKLARI ŞEKİLDE YANINIZA KIVRILIRLAR
Her kedinin sevgi gösterme biçimi genetik yapısına ve sosyalleşmesine göre değişse de, yakınlık kurma isteği çoğu zaman ortak noktada buluşuyor.