1. GİYSİLERİNİN VE PARFÜMLERİNİN KOKUSU
Tokyo Tarım Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre, kediler sahiplerinin kokusunu yabancıların kokusundan kolayca ayırt edebiliyorlar.
Kediler sahipleriyle ne kadar çok zaman geçirirse, bu ilişki de o kadar güçleniyor. Güvenle birlikte yalnızca belirgin bağ ve sevgi belirtileri değil, kedilerin sahip oldukları anılar da davranışlarını şekillendiriyor.
2. BESLENME ALIŞKANLIKLARI
Yayınlanan bir araştırmada, sahiplerine yakın yaşayan ev kedilerinin sahiplerinin rutinlerini tahmin edebilme eğiliminde olduğu ortaya koyuluyor. Bu rutinler genellikle sahiplerinin onlara ayırdığı alanlardan etkilenerek şekilleniyor.
Eğer sahipleri uyandıktan hemen sonra mamalarını önlerine koyarlarsa, kediler muhtemelen alarm çaldığı anda gözlerini açmalarını bekliyorlardır. Mama poşetlerinin hışırtısı veya yemek zamanının geldiğini gösteren diğer işaretler, kedilerin gözünden kaçmaz.
Eğer rutininize uyan, size çok bağlı bir kediniz varsa bunu muhtemelen çok iyi biliyorsunuzdur.
3. UYANMAK ÜZERE OLDUKLARINI BİLİYORLAR
Veteriner hekim Dr. Marta Vidal-Abarca tarafından doğrulanan bir makalede, kedilerin genellikle fiziksel ve fizyolojik ipuçları yoluyla sahiplerinin uyanmak üzere olduklarını hissedebildikleri ortaya konuluyor.
İnsanlar nefes alış-veriş düzenlerinin değiştiğini veya kalp atışlarının hızlandığını her zaman fark etmezler. Ancak kediler bunu fark eder ve zaman içerisinde bu ayrıntıları takip ederler.
Sahiplerinin izlediği kalıplar ve rutinler hafızalarında saklıdır. Bu da sabah uyandığınızda başınızın etrafında dolaştıklarını veya doğrudan göz teması kurduklarını hissetmenizin nedenlerinden biridir.
4. AYAK SESLERİNİ TANIRLAR
Hayvan Bilişsel Araştırması'na göre, kedilerin işitme duyusu insanlardan çok daha gelişmiştir. Bu sayede sahiplerinin sesini başkasının sesinden kolayca ayırt edebilirler.
Bazı durumlarda bunu görmezden gelmeyi tercih etseler de, aralarında ayrım yapabilecek işitsel yeteneklere sahiplerdir.
Sahiplerinin düzenli olarak çıkardığı sesler için de aynı durum geçerlidir.Kediler, sahipleriyle geçirdikleri süre boyunca bu işitsel ipuçlarını öğrenirler ve bu durum davranışlarını bile etkileyebilir.
5. DUYGUSAL DEĞİŞİMLERİ VE ONLARI KÖTÜ RUH HALİNE SOKAN DURUMLARI BİLİRLER
Hayvanlar üzerinde yapılan bir başka araştırma, evde kedilerle vakit geçirmenin ve onlarla kaliteli zaman geçirmenin, sahibinin duygusal uyarılma durumunu düşürdüğünü ve sinir sistemini düzenlediğini ortaya koydu.
Eğer bir kedi sahibinin üzgün olduğunu hissedebiliyor ve onunla birlikte olmanın kaygısı yatıştırdığını öğreniyorsa, varlığı aslında güçlü hafızasının bir kanıtı olabilir.
Kediler, ses tonları veya duygusal ipuçları aracılığıyla sahiplerinin nasıl hissettiğini anlayabilirler. Ve neyse ki, genellikle sahiplerinin kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayan şeyleri bilirler. Üzgün olduklarında morallerini yükseltmek için ellerinden geleni yaparlar.
6. NELERDEN KORKTUKLARINI BİLİRLER
Birçok kedi doğası gereği aşırı tetikte olup, çevrelerini sürekli olarak izler ve herhangi bir rahatsızlık belirtisi ararlar. Sahipleri gece yatakta uyurken bile, kedileri ya uyanıktır ya da çevrelerindeki küçük sesleri ve değişiklikleri fark eder.
2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre, özellikle yakından tanıdıkları ve anladıkları sahiplerinin duygusal sinyallerine karşı da hassaslardır. Sahiplerinde kaygı uyandıran bir şey olduğunda bunu hissedebilirler ve hatta bu tetikleyici tekrar ortaya çıktığında bunun tehdit edici bir şey olduğunu hatırlayabilirler.