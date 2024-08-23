Konya’da feci kaza: Kaldırımda bekleyen Özlem Erdine hayatını kaybetti!

Konya'nın Meram ilçesinde bulunan Dutlu Caddesi ile Sapan Caddesi kavşağında saat 14.30 sıralarında Yılmaz Doğaner (21) idaresindeki hafif ticari araç önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada araç yol kenarında bekleyen 39 yaşındaki Özlem Erdine'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Erdine, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Doğaner ise gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.