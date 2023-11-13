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Giriş Tarihi: 13.11.2023 15:46

Kediyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı... İşin aslı bakın neymiş!

İstanbul Fatih’te Fatih Camii çevresinde bulunan kedilerin bir kişi tarafından kaçırılıp öldürüldüğü iddiasıyla başlatılan soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda, yavru bir kediyi torbaya koyarken görüntüleri sosyal medyada yayınlanan F.M.Ö. ifadesinde kedi öldürdüğü iddialarını kabul etmeyerek “Ben onlara her gün 500 liralık mama alıyorum et, alıyorum besliyorum.  Görüntülerdeki yavru kediyi de gözünden rahatsız olduğu için tedavi amacıyla dükkânıma götürmüştüm. 2 gün sonra cami görevlilerine teslim ettim.” dedi. Polis yaptığı incelemede kedinin teslim edildiğini de tespit etti.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kediyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı... İşin aslı bakın neymiş!

Fatih Camii çevresinde kedilerin çantaya konularak götürülüp öldürüldüğü iddiasıyla sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından 12 Kasım 2023 tarihinde Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bir ihbar yapıldı.

Yapılan ihbarda "Fatih İlçesi Hattat Nafiz Cad. No:6 fatih camisinde kediler öldürülüyor yapan şahsı tespit ettik M. F. Ö. Malta çarşısında çalışıyor kedileri besler gibi yapıp sokak kedisini çantasına koyuyor" ifadelerini kullanıldı. Polis bunun üzerine çalışma başlattı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İhbarda sözü edilen M.F.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Poliste ifade veren şüpheli M.F.Ö. kedileri öldürdüğü iddialarının tamamen asılsız olduğunu belirterek "Ben orada bulunan kedileri beslemek için her gün yüzlerce liralık mama alıyorum.

Görüntülerin çekildiği gün de yine onları besliyordum. Bu sırada yavru bir kedinin gözünden yaralandığını fark ettim. Onu alıp dükkanıma götürdüm. Yarasına merhem sürdüm. Kedi 2 gün benim dükkanımda kaldı. Daha sonra onu götürüp camii görevlisine teslim ettim." dedi.

KEDİYİ TEDAVİ EDİP BIRAKMIŞ

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada M.F.Ö.'nün hergün mama aldığı yerlere giderek, ifadesini doğruladı. Camii görevlisinin de, M.F.Ö.'nün tedavi için aldığı yavru kediyi geri getirdiğini söylediği öğrenildi.

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Kediyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı... İşin aslı bakın neymiş!
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