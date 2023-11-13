Kediyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı... İşin aslı bakın neymiş!

Fatih Camii çevresinde kedilerin çantaya konularak götürülüp öldürüldüğü iddiasıyla sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından 12 Kasım 2023 tarihinde Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bir ihbar yapıldı.
Yapılan ihbarda "Fatih İlçesi Hattat Nafiz Cad. No:6 fatih camisinde kediler öldürülüyor yapan şahsı tespit ettik M. F. Ö. Malta çarşısında çalışıyor kedileri besler gibi yapıp sokak kedisini çantasına koyuyor" ifadelerini kullanıldı. Polis bunun üzerine çalışma başlattı.
Görüntülerin çekildiği gün de yine onları besliyordum. Bu sırada yavru bir kedinin gözünden yaralandığını fark ettim. Onu alıp dükkanıma götürdüm. Yarasına merhem sürdüm. Kedi 2 gün benim dükkanımda kaldı. Daha sonra onu götürüp camii görevlisine teslim ettim." dedi.
KEDİYİ TEDAVİ EDİP BIRAKMIŞ
Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada M.F.Ö.'nün hergün mama aldığı yerlere giderek, ifadesini doğruladı. Camii görevlisinin de, M.F.Ö.'nün tedavi için aldığı yavru kediyi geri getirdiğini söylediği öğrenildi.