Kefirin Faydaları Nelerdir? Kefir Ne İşe Yarar, Ne Sıklıkla Ve Ne Zaman İçilir?

Kefir, içerisinde bol vitamin barındıran bir içecektir. Neredeyse tüm vitaminleri bünyesinde barındırmaktadır. Bunun yanında da oldukça besleyici bir içecek olarak da karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, yoğurt içerisinde 2-7 tür probiyotik bulunurken, kefirde ise 10-34 çeşit vardır. Bu probiyotikler, bağırsak içerisinde uzun süre tutunabilmektedir. Bu tutunma sonucunda da birçok hastalık önlenmiş olur. Peki, kefirin faydaları nelerdir? Ne sıklıkla ve ne zaman içilmelidir? Sorusunun cevabı yazımızda yer almaktadır…

Kefir Nedir?

Kefir, sütün fermente edilmesiyle oluşan bir içecektir. Süte eklenen laktik asit bakterileri ve maya türleri ise bu fermantasyon işleminden sorumludurlar. Probiyotik olarak da tanımlanan bu canlı mikroorganizmalar, süt içerisindeki şeker ile beslenirler. Sonuç olarak laktoz adlı şeker parçalanarak laktik asit üretilir. Aynı süreçte ise sağlığa katkıları bulunan çeşitli biyoaktif bileşikler ve antibiyotikler de ortaya çıkarak vücudun savunmasına önemli katkılar sağlamaktadır.

Kefirin Faydaları

Günümüzde birçok kişi diyet listesine kefiri eklerken birçok kişi de kefir neye iyi gelir diye düşünmektedir. Bu anlamda kefirin birçok faydası bulunmaktadır. Fakat pek çok kişi bunlardan haberdar değildir. Bu açıdan baktığımızda kefirin önemli faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Kandaki kolesterol seviyelerini düzenlemektedir: Kefir bakterileri, dışarıdan alınan fazla kolesterolün bağırsaklardan emilimini azaltırlar. Ek olarak, bu bakteriler tarafından sentezlenen propionat adlı bir tür bileşen, kolesterol üretiminde görev alan bazı enzimleri inaktive eder. Tüm bu etkiler sayesinde kefir, kanda bulunan ve "zararlı kolesterol" olarak bilinen LDL miktarını azaltılmasına yardımcı olabilir.

Kan şekerini dengeleyen etkilere sahiptir. Yapılan bir klinik çalışma, kefir tüketen diyabet hastalarında açlık kan şekerlerinin daha düşük düzeylerde saptandığını belirtmektedir.

Antimikrobiyal özellikler göstermektedir. Kefir içerisinde yer alan bazı maddeler, çeşitli zararlı bakteri, virüs ve mantar türlerine karşı koruyucu etki gösterebilir. Kefirin fermantasyonu sırasında, bakteriyosin adı verilen bir bileşik ortaya çıkar. Bakteriyosinlerin, etki ettikleri bakteri türlerinin üremelerini durduran maddeler arasındadır. Kefir içerisinde bulunan bakteriyosinler ise Salmonella, Shigella, Helicobacter pylori gibi sindirim sistemi için zararlı ve enfeksiyonlara yol açan birçok bakteri türünde etkilidirler.

Kefir Ne İşe Yarar?

Kefirin birçok faydası bulunmaktadır. Bunların çoğundan yukarıda bahsetmiştik. Burada ise vücudun birçok sistemini düzenleyen kefirin ne işe yaradığından bahsedeceğiz. Ondan önce kefirin ne zaman içileceği de önemlidir. Kefiri, en uzun 2 ana öğün arası olan öğle- akşam yemeği arasındaki ikindi ara öğününüzde tüketebilirsiniz. Kefirin ne işe yaradığını ise şu şekilde gösterebiliriz: