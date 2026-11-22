UNU EKLEDİKTEN SONRA FAZLA KARIŞTIRMAK

Un sıvıyla buluştuğunda glüten oluşmaya başlıyor. Karışım ne kadar çok çırpılırsa glüten ağı o kadar güçleniyor ve kek lastik gibi, sert ve az kabarmış çıkıyor. Üstelik uzun çırpma, yumurtanın ve şekerin kattığı havayı da dışarı atıyor. Bu yüzden un eklendikten sonra karışımı yalnızca topaklar kaybolana kadar, spatulayla ve nazikçe karıştırmak gerekiyor.