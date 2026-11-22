Kek yapmak kolay görünse de kabarmayan, çöken ya da sert çıkan keklerin ardında hep aynı nedenler çıkıyor. En sık yapılan hata, un eklendikten sonra karışımı gereğinden fazla çırpmak. Bu durumda karışımdaki hava kabarcıkları kayboluyor ve kek fırında yükselemiyor. Kabartma tozunun tazeliği, malzemelerin sıcaklığı ve fırın kapağını açma zamanı gibi küçük detaylar da sonucu belirliyor.
Un sıvıyla buluştuğunda glüten oluşmaya başlıyor. Karışım ne kadar çok çırpılırsa glüten ağı o kadar güçleniyor ve kek lastik gibi, sert ve az kabarmış çıkıyor. Üstelik uzun çırpma, yumurtanın ve şekerin kattığı havayı da dışarı atıyor. Bu yüzden un eklendikten sonra karışımı yalnızca topaklar kaybolana kadar, spatulayla ve nazikçe karıştırmak gerekiyor.
Kabartma tozu zamanla etkisini yitiriyor. Açık bırakılan ya da uzun süredir dolapta duran toz keki yeterince kabartamıyor. Tazeliğini kontrol etmek için küçük bir kapta sıcak suya yarım çay kaşığı eklemek yeterli. Hemen köpürüyorsa toz kullanıma uygun, köpürmüyorsa yenisini almak gerekiyor. Miktarı da tarifteki ölçüye göre tam ayarlamak önemli, fazlası kekin çökmesine yol açabiliyor.
Buzdolabından yeni çıkmış yumurta, süt ya da tereyağı karışımın pürüzsüz birleşmesini zorlaştırıyor. Soğuk malzemeler yağın topaklanmasına ve karışımın ayrışmasına neden olabiliyor. Bu da kekin eşit kabarmamasına yol açıyor. Malzemeleri pişirmeden yaklaşık yarım saat önce dışarı çıkarmak işe yarıyor.
Kek fırında kabarırken içeri giren soğuk hava, henüz oturmamış yapının çökmesine neden olabiliyor. İlk 20-25 dakika boyunca kapağı açmamak gerekiyor. Pişme durumunu kontrol etmek için de kapağı hızla açıp kısa sürede kapatmak daha doğru. Kekin üzeri sabitlenmeden yapılan her müdahale ortasının çökme riskini artırıyor.
Fırın çok sıcaksa kekin üstü hızla kabuk bağlıyor ve içi kabaramadan kalıyor. Çok düşük ısıda ise kek yeterince yükselemiyor. Fırını mutlaka önceden ısıtmak ve kekin ortasındaki rafa koymak gerekiyor. Her fırın farklı çalıştığı için fırın termometresi kullanmak ısı ayarını doğrulamak açısından faydalı oluyor.
Kalıp çok büyük olursa karışım ince yayılıyor ve kek yeterince yükselemiyor. Tarifin önerdiği boyutta kalıp kullanmak ve kalıbı yağlayıp unlamak ya da yağlı kağıt sermek gerekiyor. Karışımı kalıba döktükten sonra kalıbı tezgaha hafifçe vurarak büyük hava boşluklarını almak da eşit pişmeyi destekliyor.
Unu ekledikten sonra hafifçe karıştırın, taze kabartma tozu kullanın, malzemeleri oda sıcaklığına getirin, fırını önceden ısıtın ve ilk dakikalarda kapağı açmayın. Bu beş detaya dikkat edenler çoğu zaman aynı tarifle bambaşka bir sonuç alıyor. Kek yapmanın püf noktası, küçük hataları fark edip düzeltmekte yatıyor.