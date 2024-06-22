Kelebekler Vadisinden düşen vatandaş yaşamını yitirdi

Babadağ'ın eteklerinde bulunan dünyaca ünlü Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'ni gören kayalıklardan, saat 12.00 sıralarında bir kişinin düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istediler. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, şahsın yerini tespit ederek denizden ulaşım sağlayıp kayalıklara tırmandı. Olay yerinde yapılan incelemelerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, botla alınarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çevrede yapılan incelemelerde, ekipler şahsın çantasını bularak kimliğinin Abdullah Kaynak olduğunu ve geride bir mektup bıraktığını tespit ettiler. Mektupta, Abdullah Kaynak'ın psikolojik sorunları olduğunu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, şahsın olay yerine geldiği araçta incelemeler yaparken, seyir teraslarına güvenlik şeritleri çekildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.