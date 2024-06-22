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Giriş Tarihi: 22.6.2024 16:13 Son Güncelleme: 22.6.2024 17:33

Kelebekler Vadisinden düşen vatandaş yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü turistik merkez olan Kelebekler Vadisi'nde bir kişinin intihar ettiği ihbarı üzerine JAK ve UMKE ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Erdoğan CANKUŞ
Kelebekler Vadisinden düşen vatandaş yaşamını yitirdi

Babadağ'ın eteklerinde bulunan dünyaca ünlü Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'ni gören kayalıklardan, saat 12.00 sıralarında bir kişinin düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istediler. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, şahsın yerini tespit ederek denizden ulaşım sağlayıp kayalıklara tırmandı. Olay yerinde yapılan incelemelerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, botla alınarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çevrede yapılan incelemelerde, ekipler şahsın çantasını bularak kimliğinin Abdullah Kaynak olduğunu ve geride bir mektup bıraktığını tespit ettiler. Mektupta, Abdullah Kaynak'ın psikolojik sorunları olduğunu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, şahsın olay yerine geldiği araçta incelemeler yaparken, seyir teraslarına güvenlik şeritleri çekildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kelebekler Vadisinden düşen vatandaş yaşamını yitirdi
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