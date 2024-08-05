Kelebekler Vadisi’nde bir feci ölüm daha

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Kelebekler Vadisi'nde uçuruma düşen 22 yaşındaki Gülsimay Yılmaz hayatını kaybetti.Tatil için geldiği Fethiye'de turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biri olan Faralya Mahallesi'ndeki karadan ulaşımı olmayan Kelebekler Vadisi'ne gelen Gülsimay Yılmaz, uçurum kenarındaki kayalıkta manzara seyrederken dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Ağır yaralanan Gülsimay Yılmaz, kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden alınarak vadideki sahile getirildi. Botla Ölüdeniz'de bekleyen ambulansa ulaştırılan Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından hastanede tedaviye alındı. Yılmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.