Haberler Yaşam Haberleri Kelebekler Vadisi’nde feci ölüm: genç kadın kayalıklardan düşerek öldü
Giriş Tarihi: 4.8.2024 22:38 Son Güncelleme: 4.8.2024 23:06

Kelebekler Vadisi’nde feci ölüm: genç kadın kayalıklardan düşerek öldü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi’nde kayalıklardan düşen 22 yaşındaki Gülsimay Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Kelebekler Vadisi’nde feci ölüm: genç kadın kayalıklardan düşerek öldü

Tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesindeki turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biri olan Kelebekler Vadisine gelen 22 yaşındaki Gülsimay Yılmaz, metrelerce yükseklikteki kayalıklara çıktı. Doğa harikası manzarayı seyretmek için kayalıklara çıkan Yılmaz, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yılmaz'ın düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ağır yaralanan Yılmaz, bulunduğu yerden alınarak vadideki sahile getirildi. Botla Ölüdeniz'de bekleyen ambulansa ulaştırılan Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından hastanede tedaviye alındı. Yılmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kelebekler Vadisi’nde feci ölüm: genç kadın kayalıklardan düşerek öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA