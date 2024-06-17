Kelebekler Vadisi’nde fotoğraf merakı öldürüyordu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Kelebekler Vadisinin üst bölümündeki kayalıklara fotoğraf çekmek için giden 40 yaşındaki Mahmut Kula, ayağı kayarak düşmesi sonrası vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İddiaya göre aldığı alkolün de etkisi ile kayalıklardan kayarak uçuruma düşen Kula'nın kurtarılması için Ulusal Medikal Kurtarma ve Jandarma JAK timleri bölgeye sevk edildi. Uzun biri yürüyüş sonrası yaralı vatandaşa ulaşan ekipler yaralı vatandaşa ulaştı. Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut Kula'nın düşme sonucu bel, kafa, sağ omuz travması, alnında ve vücudunun değişik noktalarında yüzeysel yaralanmaların olduğu belirtildi.