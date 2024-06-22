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Giriş Tarihi: 22.6.2024 23:45 Son Güncelleme: 23.6.2024 00:05

Kelebekler Vadisinden düşen vatandaş yaşamını yitirdi

Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesindeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisinin zirvesinden düşen Abdullah Kaynak isimli vatandaş yaşamını yitirdi.

Kelebekler Vadisinden düşen vatandaş yaşamını yitirdi

Ölüdeniz Faralya Mahallesindeki Kelebekler Vadisi'nin zirvesine çıkan 43 yaşındaki Abdullah Kaynak, dengesini kaybederek ayağının kayması üzerine sarp kayalıklara düştü. Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye UMKE ve Jandarma JAK ekipleri sevk edildi.

UMKE ve JAK ekipleri düşen vatandaşa ulaştıklarında Kaynak'ın cansız bedeni ile karşılaştı. UMKE ve JAK ekipleri sarp araziden sedyeye aldıkları vatandaşın cansız bedenini Kelebekler Vadisi'ne kadar taşıdı. Kelebekler Vadisinden tekne ile Ölüdeniz'e taşındı.

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Kelebekler Vadisinden düşen vatandaş yaşamını yitirdi
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