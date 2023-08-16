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Giriş Tarihi: 16.8.2023 15:40

Kelebekler Vadisine jandarmadan uyarı tabelası

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki doğa harikası Kelebekler Vadisi'ne Faralya Mahallesinden tehlikeye aldırmadan iniş yapan ya da kayalıklara çıkarak fotoğraf çekmeye çalışan yerli ve yabancı turistler, olası kazalarla karşı karşıya kalıyordu. Vatandaşların güvenliğini sağlamak için Jandarma ekipleri bölgeye tabelalar asarak “Dikkat Bu alandan sonrası yürüyüşe ve ziyarete kapalıdır” şeklinde uyarıda bulundular.

Erdoğan CANKUŞ
Kelebekler Vadisine jandarmadan uyarı tabelası

Fethiye'nin en çok turist çeken Faralya Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne ilgi giderek artarken, Mahalleden sarp kayalıklardan inerek vadiye ulaşmaya çalışan pek çok yerli ve yabancı turist düşerek hayatını kaybetmiş ya da ağır yaralanmıştı. Ayrıca, Faralya Mahallesi'ndeki vadiyi kayalıklardan izlemek ve öz çekim yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler, kayalıklardan vadiyi gören yere doğru yürüyüp daha sonra uçurumdaki hiçbir önlem bulunmayan noktalara ulaşarak tehlike ile burun buruna geliyor. Bu tehlikeye aldırış etmeden vadinin manzarasında fotoğraf çektiren yerli ve yabancı turistlerle bazı maceraperestler ise vadiye karadan inmeye çalışınca kazalarda beraberinde geliyor. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazalar nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tehlikeli güzergahları muhtar Hasan Karaburun ile belirleyip giriş yasağı getirdi. Ekipler tehlikenin daha çok fark edilmesi için vadinin pek çok noktasına "düşme tehlikesi" ve bu alandan sonrası yürüyüşe ve ziyarete kapalıdır" yazılı tabelalar astı.

"CAM TERAS İSTİYORUZ"

Faralya Mahallesi girişindeki Kelebekler Vadisini gören manzaranın bulunduğu bölgeye uzun zamandır cam teras talebinde bulunduğunu ifade eden Faralya Mahallesi Muhtarı Hasan Karaburun, daha önce vadide feci kazalar yaşandığını hatırlattı.

Daha önceki cam teras taleplerinin bölgenin sit alanı olmasından dolayı yapılamadığını belirten Karabulut, "Yeni bir kaza yaşanmadan bu bölgeye cam teras istiyoruz. Faralya Mahallesinden Kelebekler Vadisine iniş yapmak isteyenlerde sarp kayalardan düşerek kazalarda ya hayatını kaybediyor, ya da ağır yaralanıyordu. Çeşitli önlemler alınmasına rağmen acı kazalar önlenememişti. Şimdi Jandarma "Dikkat Bu alandan sonrası yürüyüşe ve ziyarete kapalıdır" şeklinde uyarı levhaları yaptırıp astırdı. Tüm vatandaşlarımızın ve tatilcilerin bu bölgeye rehbersiz giriş yapmamalarını ve uyarı tabelalarına uymalarını istiyoruz" dedi.

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Kelebekler Vadisine jandarmadan uyarı tabelası
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