Kem gözlerden kurtulmak istedi, 50 bin lira kaptırdı

İstanbul'un Pendik ilçesinde geçtiğimiz martta bir kafeye giden Neslihan Y. (23), üst katta fal bakıldığını duydu. Neslihan Y. Türk kahvesini içip fincanını kapatınca olanlar oldu. Kafede fal bakan Züleyha A., tarot kartlarını açarak Neslihan Y.'nin üzerinde 'kem gözler' olduğunu ve kurşun döktürmesi gerektiğini söyledi. Neslihan Y., falcının verdiği tavsiyelere gönülden inanıp kafenin müdavimi oldu.Sık sık fal baktıran genç kız, falcının hesabına para gönderdi. Toplamda 50 bin lira civarında para veren Neslihan Y. falcının tavsiyelerini de harfiyen uyguladı ancak hayatında bir şey değişmediğini görünce dolandırıldığını anladı. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Neslihan Y., parasını geri vermeyen falcıdan şikâyetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Züleyha A., Neslihan Y.'ye, toplamda 50 bin lira borç verdiğini belirtti. Neslihan Y.'nin bu paraları hesabına parça parça göndererek ödediğini ileri sürdü. Neslihan Y.'nin bazen de sohbet için evine geldiğini iddia eden Züleyha A. hakkında savcılık "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istedi.