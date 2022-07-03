Kemal Sunal 22. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 22 yıl önce hayata veda eden Türk sinemasının usta ismi sanatçı Kemal Sunal için Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, gelini Nazlı ve kızı Ezo Sunal'ın katıldığı törende ünlü aktörün sevenleri de mezar başında dua ettiler.

Din görevlisinin kabir başında Kur'an-ı Kerim'den sureler ve dualar okuduğu anma töreni sonrası Ali Sunal, annesi Gül Sunal'ın düşüp kaburgasını kırdığı için törene katılamadığını söyledi. Ali Sunal babasının ardından zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını söyleyip şöyle konuştu: "İnsan rakamları düşününce zaman nasıl geçti anlamıyor daha da duygusallaşıyor. 22 yıl gibi geçmedi tabii bizim için 22 gün gibi. Hala aklımızda ve çok sıcak. Bu arada çocukluğumun Süper kahramanlarından Cüneyt Arkın'a da buradan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Sünnet düğünümden Cüneyt ağabey ile olan fotoğrafımı paylaştım. Bir de babamla olan fotoğrafı paylaştım. Güzel şeyler yaşanmış geriye güzel anılar kalmış. Güzel insanlara yaşanmışlıklardan dolayı şanslı hissediyoruz kendimizi ama acı ve sert bir özlem var. Mekanları cennet olsun. Annem talihsiz bir kaza geçirdi düştü ve kaburgasını kırdı. Allah başımızdan eksik etmesin"



Ezo Sunal ise törene katılan herkese teşekkür edip, "22 yıl deyince çok zaman geçmiş gibi geliyor ama her yıl daha da artan bir özlemle anıyoruz. Ve görüyorum ki bütün sevenleri de o şekilde. Kocaman bir aileyiz. Arayan soran mesajları ile destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.