Kemal Sunal ölümünün 23. yılında anıldı

'Balalayka' filminin çekimlerine gitmek üzere bindiği Trabzon uçağında 3 Temmuz 2000 tarihinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden oyuncu Kemal Sunal, 23'üncü ölüm yıldönümünde kabri başında dualarla anıldı.
Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki törene bu yıl sanatçının Malatya'dan gelen depremzede hemşehrileri de katılarak mezarı başına "Malatya yıkıldı ama biz seni unutmadık. Büyük usta" yazılı çelenk bıraktı. Malatya Altın Kayısı Sanat Okulu adına törene katıldıklarını söyleyen depremzedelerden İbrahim Şahin Uyumaz "Memleketimizde her sene Kemal abi için anma gecesi yapıyorduk ama şimdi depremden dolayı buraya gelip, ailesine başsağlığında bulunduk" dedi.
"ÖMRÜMÜN YARISI ONSUZ GEÇTİ. BABAMIN MÜZESİ KURULUP BELGESELİ ÇEKİLECEK"
Sanatçının eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal ve kızı Ezo Sunal ile çok sayıda seveninin katıldığı törende Kemal Sunal için mezarı başında dualar okundu. Tören sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Ali Sunal, babasının doğum günü olan Kasım ayında güzel haberler paylaşacaklarını ifade etti. Göztepe Parkı'na bir Kemal Sunal Müzesi'nin açılacağını duyuran Ali Sunal, "Bir paylaşım yaptım sabah gece fark ettim, ömrümün yarısı onsuz geçmiş oldu. Tam yarı yarıya şu an. Çılgınca bir özlem, büyük bir boşluk ama güzel şeyler oluyor. Herhalde doğum gününe daha güzel haberlerle babamın karşısında olacağız. Zaten o bizi görüyor diye düşünüyorum. O çok sevdiği Göztepe Parkı'nda, bir Kemal Sunal Müzesi olacak. Yine daha kapsamlı bir belgeselin startı verilmiş olur. Somut adımlar atıldı. Ayrıca babamın hakkı olduğuna inandığımız, onun mücadelesini verdiği telif haklarında ciddi aşama kat ettik 17 yıl sonra. Önemli bir dava babamın lehine sonuçlandı. Doğum gününe hoş sürprizlerle hazırlanıyoruz" dedi.
"KÜÇÜK ÇOCUKLAR HALA FİLİMLERİNİ İZLİYORLAR"
Ezo Sunal ise Türk milletinin, babası Kemal Sunal'ı bağrına bastığını söyleyip "Kemal Sunal'ı sımsıkı saran hiç bırakmayan sevenlerinin sayesinde bütün bunlar gerçekleşiyor bizim gayretlerimiz kadar. Çünkü o büyük sevgi herkesi etkiliyor ve o yüzden de giderek büyüyen bir aile oluyoruz. Küçücük çocuklar hala filmlerini izliyor. Hiç onun döneminde yaşamamış hayranları var. Kemal Sunal çığ gibi büyüyerek aslında dünyada kalmaya devam ediyor. Sevenlerini kucaklıyorum" diye konuştu.