Kemal Sunal ölümünün 23. yılında anıldı

"ÖMRÜMÜN YARISI ONSUZ GEÇTİ. BABAMIN MÜZESİ KURULUP BELGESELİ ÇEKİLECEK"

Sanatçının eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal ve kızı Ezo Sunal ile çok sayıda seveninin katıldığı törende Kemal Sunal için mezarı başında dualar okundu. Tören sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Ali Sunal, babasının doğum günü olan Kasım ayında güzel haberler paylaşacaklarını ifade etti. Göztepe Parkı'na bir Kemal Sunal Müzesi'nin açılacağını duyuran Ali Sunal, "Bir paylaşım yaptım sabah gece fark ettim, ömrümün yarısı onsuz geçmiş oldu. Tam yarı yarıya şu an. Çılgınca bir özlem, büyük bir boşluk ama güzel şeyler oluyor. Herhalde doğum gününe daha güzel haberlerle babamın karşısında olacağız. Zaten o bizi görüyor diye düşünüyorum. O çok sevdiği Göztepe Parkı'nda, bir Kemal Sunal Müzesi olacak. Yine daha kapsamlı bir belgeselin startı verilmiş olur. Somut adımlar atıldı. Ayrıca babamın hakkı olduğuna inandığımız, onun mücadelesini verdiği telif haklarında ciddi aşama kat ettik 17 yıl sonra. Önemli bir dava babamın lehine sonuçlandı. Doğum gününe hoş sürprizlerle hazırlanıyoruz" dedi.