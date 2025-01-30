Kemallettin Özdemir’in 22,5 yıla kadar hapsi istendi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tanık olarak dinlenen Ü.A., 2007'ye kadar örgüt içerisinde görev aldığını, Özdemir'i örgütsel faaliyetlerinden tanıdığını ifade ederek, "Destekçileri olduğu gibi düşmanları da vardı. Mustafa Özcan ona karşı düşmandı. Örgüt tarafından pasifize edildi ve örgüt ona ABD'ye giriş yasağı getirdi" dedi.



'MEHDİ DİYE DÜŞÜNÜRDÜK'

Tanık B.Ç., ise 2010'a kadar FETÖ yapılanmasında bulunduğunu, o dönem Özdemir'in örgütte önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. B.Ç., Özdemir'in kendisinden özel doktoru olmasını istediğini birlikte 23 yıl geçirdiklerini kaydederek, "Ankara'da emniyetin sorumlusuydu kendisi. Emniyette yapılan her türlü iş ve işlemlerle ilgili arkadaşlara talimat verirdi. 2010'da örgütten ayrılana kadar Kemalettin Özdemir hakkındaki düşüncem Allah bir peygamber gönderse bu şekilde olurdu diyordum. Gülen ile ilgili de 'mehdi' diye düşünürdük. O zamanlar algımız böyleydi. Ardından hakkında bazı iddialara ortaya atıldı. Sorduğunda arkadaşlar bana tuzak kurmaya çalışıyorlar gibi açıklamalarda bulundu. Sınavda araştırma görevlilerinin hepsi örgüt içinden elemanlardan seçilmişti. 23 senemi verdiğim çok değer verdiğim bir abimdi. Başka şeyler görünce huzursuz oldum. Amerika'dan telefon geldi. Fetullah Gülen ile konuşma yapacaktı. Ben dışarı çıkıyordum. 'Senden gizlimiz saklımız yok' dedi. O sırada askeri okullara baskın yapılmıştı. Gülen, telefonda 'Bizi ele verecek bir şey var mı?' dedi. Özdemir'de 'Efendim giren arkadaşlar tanıdık, sıkıntı yok' dedi. Biraz sert konuştu Gülen, 'Nasıl böyle bir hata yaparsınız' dedi. Kemalettin Özdemir kaygılanacak bir şey olmadığını söyledi" diye konuştu.



22 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Özdemir'in FETÖ'den ayrıldıktan sonra kendi örgütünü kurduğunu düşündüğünü aktaran B.Ç. "Kendi örgütü olduğunu düşünüyorum 'KÖZ' diye. FETÖ büyük bir darbe aldıktan sonra Kemalettin bey de ihraç edildiği için FETÖ'yle aynı doğrultuda farklı bir versiyon oluşturmak istedi" ifadelerini kullandı. Tanık beyanının ardından Mahkeme Başkanı, esasa ilişkin görüşünü açıklaması için savcıya söz verdi. Savcı, mütalaasında, Özdemir'in FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı' olarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğu, terör örgütünün tepe yönetimindeki kişilerden olan Süleyman Tiftik, Cemil Koca, Tuncay Delibaşı, Recep Uzunallı ve Abdülkadir Aksoy ile telefon irtibatı kurduğunun tespit edildiği bildirdi. Özdemir'in FETÖ mahrem yapılanmasının örgütsel iletişim yöntemi olan büfe, ankesör, kontörlü hatlar üzerinden çok sayıda örgüt üyesi ve yöneticisiyle irtibat kurduğu, bu durumun da HTS Analiz Raporu'nda sabit olduğu belirten savcı, sanığın FETÖ içerisinde 'Ankara il imamlığı', 'Afrika ülke imamlığı', 'Polis Akademisi ve Polis Koleji imamlığı', 'mahrem sorumlu' ve 'emniyet mahrem imamı' olarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğu ve sonrasında örgütten ayrıldığı ifade etti. Özdemir'in "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden savcı, sanık hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 221. maddesi kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi.