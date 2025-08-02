Kendi teknesiyle Van Gölü’nde çöp topluyor

Van'ın Erciş ilçesinde müzik öğretmeni Erol Koçak, 7 ayda 400 bin liraya kendi teknesini yaparak Van Gölü'ne açıldı. Koçak, kuzeni ve öğrencisiyle göl ve sahil çevresinde çöp topladı. "Van Gölü'nün temiz kalması için Sıfır Atık projesine destek veriyoruz" dedi. Sevim Kürüm Anadolu Lisesi'nde görevli olan Koçak, tekne yapımı için atölye kurdu, internet ve mühendis desteğiyle teknesini tamamladı. Tekne, 5 metre uzunluğunda, 350 kilo ağırlığında. Koçak, gölde endemik inci kefallerinin yaşadığını belirterek, "Gölümüzün kirlenmemesi ve gelecek nesillere temiz kalması için çaba gösteriyoruz" diye konuştu. DHA