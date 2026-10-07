Kendilerini başsavcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 8 şüpheli tutuklandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 8 şüphelinin kendilerini Cumhuriyet Başsavcısı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Artuklu ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mardin Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada ifade işlemleri biten 8 şüpheli daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan soruşturma çerçevesinde panel olarak kullanılan sistem de ele geçirildi.