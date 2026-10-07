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Giriş Tarihi: 7.10.2026 16:00

Kendilerini başsavcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 8 şüpheli tutuklandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini Cumhuriyet Başsavcısı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 8 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Sema DEMİR Sema DEMİR
Kendilerini başsavcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 8 şüpheli tutuklandı
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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 8 şüphelinin kendilerini Cumhuriyet Başsavcısı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Artuklu ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mardin Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada ifade işlemleri biten 8 şüpheli daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan soruşturma çerçevesinde panel olarak kullanılan sistem de ele geçirildi.

#İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
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Kendilerini başsavcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 8 şüpheli tutuklandı
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