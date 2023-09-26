Haberler Yaşam Haberleri Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırdılar... Türkiye genellinde teşkilatlanmaya çalıştılar
Giriş Tarihi: 26.9.2023 12:16 Son Güncelleme: 26.9.2023 13:05

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırdılar... Türkiye genellinde teşkilatlanmaya çalıştılar

Ankara’da bürokraside üst düzey tanıdıklarının olduklarını söyleyerek ya da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak işe aldırma vaadinde bulunan ve içerisinde bulundukları oluşumun sözde devlet görevlileri tarafından yönetildiğini söyleyerek nitelikli dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 7 kişilik şebeke Ankara polisi tarafından çökertildi. Dolandırıcılık şebekesinin, üst düzey kamu görevlileri, yöneticileri ve siyasi parti temsilcileri ile ilgili paylaşımlar yaparak kendilerini önemli kişi izlenimi verdikleri ortaya çıktı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırdılar... Türkiye genellinde teşkilatlanmaya çalıştılar

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, "Nitelikli Dolandırıcılık" eylemleri içerisinde oldukları değerlendirilen şüphelilere dair
yapılan çalışmalar sonucunda; Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda şüpheli 7 yakalanarak gözaltına alındı.

KAMUDA İŞE ALDIRMA VAADİ

Operasyon neticesinde şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda silah, telsiz, sahte basın ve polis kimlik kartları ile çok sayıda CV ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, bürokraside üst düzey tanıdıklarının olduklarını söyleyerek ya da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak işe aldırma
vaadiyle maddi menfaat sağladıkları ve dolandırıcılık eylemleri içerisinde oldukları tespit edildi.

DOLANDIRICILARI DEVLET VAZİFELENDİRMİŞ

Dolandırıcılar ayrıca kendilerini milletvekili, binbaşı gibi sıfatlarla tanıttıkları, vatandaşlara para karşılığında çeşitli devlet kurumlarında iş vaat ettikleri belirlendi. Devlet kurumlarına ait sembolleri kullandıkları dernek çatısı altında gerçekleştirdikleri ve kendilerini çevrelerine devlet görevlileri tarafından vazifelendirilmiş gibi lanse ettikleri ortaya çıktı.

TÜRKİYE GENELİNDE TEŞKİLATLANMAYA ÇALIŞTILAR

Türkiye genelinde teşkilatlanmaya çalıştıkları tespit edilirken içerisinde bulundukları oluşumun sözde devlet görevlileri tarafından yönetildiğini söyleyerek güven sağladıkları belirlendi. Şehit asker ve polis fotoğrafları, dini ve milli günlere ilişkin fotoğraf ve video paylaşımlarında bulundukları, ayrıca Milli ve dini hassasiyet yüksek gruplardan olduğu görünümü vermeye çalıştıkları tespit edildi.

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ İLE İLGİLİ FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Üst düzey kamu görevlileri, yöneticileri ve siyasi parti temsilcileri ile ilgili paylaşımlar yaparak kendilerini önemli kişi izlenimi verip kamuoyu üzerinde güven duygusu oluşturmaya çalıştıkları tespit belirlendi.

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Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırdılar... Türkiye genellinde teşkilatlanmaya çalıştılar
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