"ALTINLARIMI BOZDURMAMI İSTEDİLER"

Olayla ilgili konuşan Ramazan B., "Komiser olduğunu söyleyen birisi beni aradı. Kimliklerimize ulaşıp, bilgilerin bize ait olup olmadığını sordular. Bilgilerin bize ait olduğunu fakat fotoğraftakilerin bizim olmadığını söyledim. İsmimizin 41 kişiyle birlikte suç dosyasında geçtiğini, arandığımızı, yaşımızın ileri olması ve sicilimizin de temiz olmasından dolayı bizi emniyete çağırmadıklarını belirttiler. Her yerde operasyon yaptıklarını, kuyumcuların da suça karıştığını, bankaların da işin içinde olduğunu ifade ettiler. Bizden kendilerine yardımcı olmamızı istediler. İsmimizin de 'FETÖ' terör örgütü dosyalarında yer aldığını söylediler. Komşularımızın da aynı suça karıştığını dile getirdiler. Daha sonra başka biri daha aradı bizi. Savcılıktan birilerinin geleceğini ve operasyonların sürdüğünü söyledi. Hiç kimseyle irtibata geçmemem gerektiğini belirterek telefonumu sürekli açık tutmamı istediler. Bize yemin ettirdiler. Kuyumculara düzenleyecekleri operasyon için altınlarımıza ihtiyaçları olduğunu belirttiler. Altınların daha sonra iade edileceğini söylediler. Altınlarımı bozdurmamı istediler" diye konuştu.



"PARAM ŞU ANDA GÜVENDE"

Polis ekiplerine teşekkürlerini de ileten Ramazan B., "Bankaya giderek bozdurduğum altınların paralarını bankaya yatırdım. Tam o sırada Ankara Emniyeti'nden gerçek polisler bana ulaştı. Yanıma geldiler. Dolandırıldığımı söylediler. İfademe başvurdular. Polisler bankaya yatırım paraya erişimin kapatıldığını söylediler. Param şu anda güvende. Ankara Emniyeti mensubu polislerimize çok teşekkür ediyorum. Devletimiz ve polisimiz ayakta. Bizlere huzur veriyor. Toplam 6 bilezik ve 40 gram da altınımız vardı. 810 bin liraya bozdurmuştum. Bu süreçte yanımda olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör