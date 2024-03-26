Kendini karaciğer sanan çip geliştirildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (ESTEM) karaciğeri taklit edebilen organ çipi üzerine çalışılıyor. ESTEM'de mühendislik, eczacılık, tıp alanında görev yapan akademisyenler yer alıyor. Doç. Dr. Hüseyin Avcı, "Çip organların içinde canlı hücreler var. Bu insanın kan ile akışını taklit edebilen yapıya sahip.Piyasadaki ilaçların 5'te 1'i beklenmeyen yan etkilerden dolayı geri çekiliyor. Karaciğer üzerinde uğraşıyoruz çünkü ilaçların toplanmasının sebepleri arasında karaciğer yüzünden oluşan yan etkiler ilk sıralarda bulunuyor" ifadesini kullandı. Avcı, "Kanser mekanizmasının keşfedilmesine, mevcut ilaçların kanser hücrelerini yok ederken diğer hücrelere ne yönde hasar verdiğine yönelik araştırmalar yürütülüyor" dedi.