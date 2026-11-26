İzmir'de kendisini 'Mehdi' olarak tanıtan kişinin bir aileyi 'şifa' vaadiyle yaklaşık 3 milyon TL dolandırarak, kadına yönelik cinsel istismarda bulunduğu ve 3,5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddia edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüphelinin Mehdi D. olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerinin koordineli çalışmasıyla şüphelinin Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunduğu tespit edildi. 23 Kasım'da adrese düzenlenen operasyonla Mehdi D. ve kendisiyle birlikte hareket ederek banka hesaplarını kullandırdıkları belirlenen babası A.D., annesi M.D. ve kız kardeşi M.D. ile E.U. (38) gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında şüphelinin, başka bir vatandaşın aracını büyülü olduğu iddiasıyla sattırarak satış bedelini kendi hesabına aktardığı da tespit edildi. Yapılan aramalarda suç unsuru içerdiği değerlendirilen not defteri ve dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden; Mehdi D., babası, annesi ve kız kardeşi tutuklandı, E.U ise adli kontrolle serbest bırakıldı.