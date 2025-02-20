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Giriş Tarihi: 20.2.2025 21:47

Kendini vali olarak tanıtıp iş adamlarını dolandıran şüpheli tutuklandı!

Türkiye genelinde aradığı esnaf ve iş adamlarına kendisini "vali, kaymakam" gibi unvanlarla tanıtarak engelli ve kimsesiz çocuklara yardım topladığını akülü araba ve sosyal yardım yapacağını belirterek dolandıran şüpheli kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Kendini vali olarak tanıtıp iş adamlarını dolandıran şüpheli tutuklandı!

Edinilen bilgiye göre, Türkiye genelindeki birçok esnaf ve iş adamını arayıp kendisini "vali, kaymakam" şeklinde devlet görevlisi olarak tanıtan İ.B. (43), engelli ve kimsesiz çocuklara yardım topladığını, akülü araba ve sosyal yardım yapacağını belirterek para topladı. Vatandaşları dolandıran şüpheli, emniyet ekipleri tarafından İstanbul'un Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyonda şüphelinin suçta kullandığı cep telefonu ve sim kart da ele geçirildi. Şüphelinin Google üzerinde arama yaparak hedef seçeceği bölgedeki esnaf, iş adamı ve mülki amir isimlerini belirleyip veri havuzu oluşturduğu, oluşturduğu veriler üzerinden esnaf ve iş adamlarını aradığı belirlendi. Birçok kişiyi dolandıran şüpheli, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüpheli, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kendini vali olarak tanıtıp iş adamlarını dolandıran şüpheli tutuklandı!
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