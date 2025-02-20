Kendini vali olarak tanıtıp iş adamlarını dolandıran şüpheli tutuklandı!

Edinilen bilgiye göre, Türkiye genelindeki birçok esnaf ve iş adamını arayıp kendisini "vali, kaymakam" şeklinde devlet görevlisi olarak tanıtan İ.B. (43), engelli ve kimsesiz çocuklara yardım topladığını, akülü araba ve sosyal yardım yapacağını belirterek para topladı. Vatandaşları dolandıran şüpheli, emniyet ekipleri tarafından İstanbul'un Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.