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Giriş Tarihi: 19.1.2025 21:21

Kendisini hastaneye götürmek isteyen babasını bıçakladı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde psikolojik tedavi gören oğlunu durumu ağırlaşınca hastaneye götürmek isteyen baba, oğlu tarafından bıçaklandı. Olayın ardından oğul kaçarken, talihsiz adam hastaneye kaldırıldı.

DHA
Kendisini hastaneye götürmek isteyen babasını bıçakladı!

Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Talat K., iddiaya göre psikolojik tedavi gören oğlu Kadir K.'yı durumu ağırlaşınca hastaneye götürmek istedi. Hastaneye gitmek istemeyen Kadir K. ile babası arasında tartışma çıktı.

Kadir K., kendisini doktora gitmek için ikna etmeye çalışan babasını, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla yaraladı. Talat K., karnına aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, oğlu evden kaçtı. Komşuları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'nde götürülen Talat K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan Kadir K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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Kendisini hastaneye götürmek isteyen babasını bıçakladı!
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