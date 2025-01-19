Kendisini hastaneye götürmek isteyen babasını bıçakladı!

Kadir K., kendisini doktora gitmek için ikna etmeye çalışan babasını, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla yaraladı. Talat K., karnına aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, oğlu evden kaçtı. Komşuları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'nde götürülen Talat K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan Kadir K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.