Kene ısıran kadına sosyal medyadan kan bağış desteği

Erzurum'un Olur ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 51 yaşındaki, evli ve 5 çocuk annesi Bilgenur Yıldırım, kene ısırması sonrası yüksek ateş şikayetiyle Olur Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yıldırım, ilk müdahalenin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle önce Artvin Yusufeli Devlet Hastanesi'ne, ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Valilik sosyal medyadan duyurdu

Erzurum Şehir Hastanesi'nin enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedavi gören Yıldırım'ın acil kan ihtiyacı olduğu bildirildi. Erzurum Valiliği de sosyal medya hesaplarından acil kan ihtiyacı olduğunu belirterek, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Bilgenur Yıldırım'ın eşi Gürsel Yıldırım, hayvancılıkla uğraştıkları için zaman zaman vücutlarında keneye rastladıklarını belirtti. Yıldırım, "Yaylaya çıktıktan sonra eşim ateşlendi. Olur Devlet Hastanesi'ne gittik, orada ilaç verdiler ancak durumu düzelmeyince Yusufeli Devlet Hastanesi'ne gittik. Oradan da Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildik. İki gündür buradayız ve eşimin tedavisi sürüyor" dedi.