Kene Yozgat’ta can aldı! Yozgat’ta keneyi kendisi çıkaran itfaiyeci hayatını kaybetti

Nevşehir Havalianı'nda itfaiye bölümünde görev yapan Mustafa Güren, bayramda eşi ve 4 çocuğu ile memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Karaalikaçağı köyüne gitti. Arazide gezintiye çıktığı sırada vücuduna kene yapışan Mustafa Güran, eve geldiğinde fark ettiği keneyi kendisi çıkardı.

Arefe günü yaşanan olay sonrası yüksek ateş ve bulantı şikâyetiyle Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne başvuran Mustafa Güran'a KKKA hastalığı teşhisi konuldu. Güran, ambulansla önce Sorgun Devlet Hastanesi'ne ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Mustafa Güran 6 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Mustafa Güran cenazesi Karaalikaçağı Köyü mezarlığında toprağa verildi.