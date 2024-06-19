Haberler Yaşam Haberleri Kene Yozgat’ta can aldı! Yozgat'ta keneyi kendisi çıkaran itfaiyeci hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 19.6.2024 14:16 Son Güncelleme: 19.6.2024 14:20

Kene Yozgat’ta can aldı! Yozgat'ta keneyi kendisi çıkaran itfaiyeci hayatını kaybetti

Nevşehir’den bayram tatili için memleketi Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi’ne giden itfaiyeci Mustafa Güran (41), vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkardı. Fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mustafa Güran 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Ali ALTUNDAŞ
Kene Yozgat’ta can aldı! Yozgat’ta keneyi kendisi çıkaran itfaiyeci hayatını kaybetti

Nevşehir Havalianı'nda itfaiye bölümünde görev yapan Mustafa Güren, bayramda eşi ve 4 çocuğu ile memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Karaalikaçağı köyüne gitti. Arazide gezintiye çıktığı sırada vücuduna kene yapışan Mustafa Güran, eve geldiğinde fark ettiği keneyi kendisi çıkardı.

Arefe günü yaşanan olay sonrası yüksek ateş ve bulantı şikâyetiyle Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne başvuran Mustafa Güran'a KKKA hastalığı teşhisi konuldu. Güran, ambulansla önce Sorgun Devlet Hastanesi'ne ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Mustafa Güran 6 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Mustafa Güran cenazesi Karaalikaçağı Köyü mezarlığında toprağa verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kene Yozgat’ta can aldı! Yozgat'ta keneyi kendisi çıkaran itfaiyeci hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA