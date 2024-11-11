Kent ormanlarını şehrimizin hizmetine sunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" kampanyası, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak hayata geçirildi. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Akçaabat Şinik Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, il protokolü, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

DUYARLILIĞIMIZI ARTIRMALIYIZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Bu program, hem şehrimiz hem de ülkemiz için son derece önemli bir anlam taşıyor. Peygamber Efendimiz'in "Kıyamet kopsa bile, elinizde bir fidan bulunuyorsa ve onu dikmek için de bir engel yoksa derhal o fidanı dikin" sözlerinden ilham alarak, bizler de bu inançla hareket ediyoruz. Bu hassasiyet, en öncelikli konulardan biri olmalı. Artık bu iş, bir seferberlik haline gelmiş durumda. 2019 yılında, kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan programı devam ettiriyoruz. Küresel ısınma, doğaya verilen zararlar, teknoloji ve sanayi gelişmeleri gibi faktörler, doğamızı olumsuz şekilde etkiliyor. Bu noktada, Allah'ın müthiş matematiğiyle şekillenen doğamızda insanlık aleyhine gelişen sorunlara karşı duyarlılığımızı artırmamız gerekiyor. Bugün de işte bu duyarlılığı hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

YEŞİL ALANLARI ÇOĞALTMAK GÖREVİMİZ

Başkan Genç, "Şehrimizde belediye başkanları olarak birçok iş ve proje yapıyoruz. Halkımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz. Halkımızın yaşam standardını yükseltmeye çalışıyoruz. Yapmamız gereken en önemli işlerden bir tanesi de yeşilimizi korumak ve çoğaltmak. Bir metrekare dahi artırsak en büyük icraatı yapmış oluruz. Bugün de ülke genelindeki kampanyayı hep beraber Cumhurbaşkanımızın riyasetinde hayata geçiriyoruz. 2 bin 24 fidanımızı bugün toprakla buluşturup onları ağaç haline getireceğiz. Biz de bu konuda hem Büyükşehir hem ilçe belediyelerimiz olarak bir kararlılık içerisindeyiz. Yomra ilçemizde 1 milyon 556 bin metrekarelik, Çarşıbaşı ilçemize de 1 milyon 107 bin metrekarelik alanlarımızı kent ormanı olarak inşallah düzenleyip hemşehrilerimize ve bütün Trabzon'umuzun hizmetine sunacağız" diye konuştu.

ORMANLARIMIZ TEHDİTTEN KORUYOR

Vali Aziz Yıldırım, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu kampanyanın geleceğe nefes olacak bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bu faaliyet toprağımızı koruma faaliyeti. Bu faaliyet geleceğimize yeşil bir toprak, yeşil bir vatan, temiz bir vatan bırakma faaliyeti. Geleceğimiz olan gençlerimize bugünden itibaren alıştırdığımız, alıştırmaya gayret ettiğimiz kültürümüzün bir parçası, vatanımızın toprak koruma faaliyetinin mirasıdır. Önemli bir faaliyete de imza attığımız ağaçlandırma günü ve bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz 'Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes' kampanyası vesilesiyle hep birlikte daha yeşil, daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir bir Türkiye'yi inşa etme yolunda adım atıyoruz. Ağaç dikmek, iklim değişikliğiyle mücadelede ve doğanın dengesini korumada önemli bir rol oynuyor. Küresel ısınma, dünya ekosistemi açısından en büyük tehditlerden biri. Ormanlar bu tehdit karşısında doğal bir koruma sağlıyor. Her dikilen fidan, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına büyük bir adım" ifadelerine yer verdi.

YEŞİL MİRASIN SİMGESİ OLACAK

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Trabzon ilimizde fidan dikme etkinliğinin Akçaabat ilçemizde yapılıyor olmasından memnuniyet duyuyorum. Ağaçlar, doğanın bizlere sunduğu en büyük armağanlardan biridir. Soluduğumuz havanın temizlenmesi, su kaynaklarının korunması ve biyolojik çeşitliliğin devamlılığı gibi sayısız faydayı bizlere sunmaktadır. Ne yazık ki modern yaşamın getirdiği tahribatlar nedeniyle doğal alanlarımız giderek azalmakta ve çevresel sorunlar günümüz şartlarında daha ön plana çıkmaktadır. İşte bu noktada bireyler ve kurumlar olarak üzerimize düşen sorumluluk daha da önem kazanmaktadır. Bugün burada diktiğimiz 2 bin 24 fidan sadece bir etkinliğin simgesi olarak nitelendirilmemelidir. Bugünün fideleri yarının ağaçları ve ormanları gelecek nesillere bırakacağımız yeşil mirasın bir simgesi olacaktır" diye konuştu.

ÜLKEMİZİN YEŞİL DOKUSU GÜÇLENECEK

Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, "2019 yılından bu yana kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü ülkemizin yeşil dokusunu güçlendirmek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak adına atılmış önemli bir adımdır. Milli Ağaçlandırma Günü ülkemizde orman ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması, toplumumuza fidan dikme alışkanlığının kazandırılması ve çalışmalarına katılımın arttırılması amacıyla her yıl 11 Kasım'da kutlanmaktadır. Bu yıl da 'Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes' sloganıyla çıktığımız bu yolda Orman Genel Müdürlüğümüz organizasyonuyla 81 ilde 689 lokasyonda, 856 bin fidan toprakla buluşturulacak. Bölge müdürlüğümüze bağlı dört ilde; Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta 23 farklı lokasyonda 13 bin fidanın dikimini yapacağız. Bu dört ilde 2024 yılı boyunca 2 milyon fidanın dikimini gerçekleştirmiştik. Çevremizi korumak, ağaçlandırma çalışmalarına katılmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin görevi" dedi. Konuşmaların ardından Şinik Organize Sanayi Bölgesi'nde belirlenen alanda 2 bin 24 fidan toprakla buluşturuldu.