Kentsel dönüşüm cinayeti! Miras payı istedi, kuzenini öldürdü

24 Ocak Günü Üsküdar Çengelköy'de, olay meydana geldi. İddiaya göre, Talat Dereci, amca çocuklarıyla Çengelköy'de uzun süre bir yerde bir arada yaşadı. Yaşadıkları yerin tapusu ise Talat Dereci'nin üzerineydi. Yapılan kentsel dönüşüm sonrasında Talat Dereci'ye 4 tane daire düştü.

Ömer Dereci de, akrabası Talat Dereci'ye düşen 4 dairede babasının da hakkı olduğunu söyleyip dairelerden kendisine pay istedi. Bunun üzerine taraflar arasında bir süredir tartışma bulunuyordu. 24 Ocak'ta tartışma konu olan dairelerin önünde Talat Dereci'yi gören Ömer Dereci, bir süre konuştuktan sonra otomobil içinde eşinin yanında oturan Talat Dereci'ye kurşun yağdırdı.

Ağır yaralanan Talat Dereci, hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtıktan sonra karakola giderek polise teslim oldu. Talat Dereci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.