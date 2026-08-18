Kentsel dönüşüm seferberliği

İstanbul'u etkileyebilecek olası bir depreme karşı hazırlıklarını sürdüren Fatih Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdi. Yapılan incelemelerde riskli bulunan bin 961 binadaki toplam 20 bin 693 bağımsız bölüm için dönüşüm süreci başlatıldı. Bugüne kadar bin 114 riskli binanın yıkımı gerçekleştirilirken, 911 yapı ruhsatı verildi. 4 bin 330'u konut ve bin 885'i işyeri olmak üzere 6 bin 215 bağımsız bölüm üretildi. İlçede, yaklaşık 24 bin 850 kişi güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuştu.

HAYATLARI GÜVENCEDE

'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında 218 bina için destek başvurusu alınırken, toplam bin 828 bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "17 Ağustos 1999'un üzerinden 27 yıl geçti, ancak İstanbul'un deprem gerçeği değişmedi. Bizim açımızdan bu rakamların her birinin arkasında bir insan, bir aile, bir hayat var. Dönüştürdüğümüz her riskli yapı, güvence altına aldığımız hayatlar demek" ifadesini kullandı. Deprem riskini azaltmanın yolunun afet gerçekleşmeden harekete geçmekten geçtiğini belirten Turan, "Dönüştürdüğümüz her riskli yapı, güvence altına aldığımız hayatlar demek. 17 Ağustos'ta kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, aynı acıların tekrar yaşanmaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör