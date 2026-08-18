Kentsel dönüşümdeki evde kundaklama dehşeti! Yaşlı kadının evi küle döndü

'HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR ŞEYDİ YANGIN ÇIKARILMASI'

Meltem İltaş, "Malikler ve müteahhit çok baskı yaptı bu konuda, taşıma konusunda. Teyzemin rahatsızlığı olduğunu ve benim çok zamanımın olmadığını söylememe rağmen baskı çok fazla vardı. Hani, 'Çıkın artık; nakliye ayarlayalım, depo tutalım size, kirasını biz karşılayalım. Yeter ki taşının artık' gibi. Ve hiçbir komşu, geçmiş olsun yazmadı yani hiçbir şekilde de bize destek olan komşu olmadı. Hatta sevinenler de oldu diyebilirim mesajlarda. Polise ilk kapı kırıldığında başvurduğumuzda, savcılığa gitmemizi söylediler. Metruk bina olduğunu söylediler buranın ve hani savcının daha çok yardımcı olabileceğini daha hızlı ilerleyeceğini söylediler. Biz de daha sonrasında evi aldıktan sonra mecburen yani hani hiç beklemediğimiz bir şeydi yangın çıkarılması açıkçası. İtfaiye raporunda da kundaklama olduğu ispatlandı. Adres de yanlış verilmiş maalesef, hani geç de kalınmış eve. Daha sözleşme yapılmadığını da öğrendim ve bu beni çok şaşırttı. Nasıl güveniyorlar müteahhitlere onu bilmiyorum. Sözleşmeyi de 29 Temmuz'da, yani biz evi boşalttıktan sonra yaptılar" diye konuştu.