Kepçe ile kamyon arasına sıkışan işçi öldü, 2 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da saat 15.20'de Sarayatik Mahallesi Kengerli sokakta meydana gelen olayda, sokak üzerinde bulunan ağır hasarlı 4 katlı bir bina yıkımı sırasında 59 yaşındaki inşaat işçisi Ahmet Bozkurt geri gelen kamyon ile kepçe arasında sıkıştı. Bozkurt ağır yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Bozkurt'un cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yaptığı çalışma sonucunda kepçe operatörü İ. Ç.'nin Ahmet Bozkurt'u görmediği için kepçe ile kamyon arasında sıkıştığını tespit etti. Bunun üzerine kepçe operatörü İ. Ç. İle firma sahibi İ.E. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.