Haberler Yaşam Haberleri Kerimcan Durmaz’ın tutukluluğuna itiraz
Giriş Tarihi: 9.1.2025 13:01 Son Güncelleme: 9.1.2025 13:35

Kerimcan Durmaz’ın tutukluluğuna itiraz

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz’ın tutukluluğuna itiraz geldi. Avukatı tarafından sunulan dilekçede, adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesi talep edildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Kerimcan Durmaz’ın tutukluluğuna itiraz

Yasa dışı bahisle mücadele eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son olarak sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Durmaz ifadesinde suçlamaları reddetmiş, Malta konserinde LED ekran yansıtılan reklamı sonradan öğrendiğini söylemişti.

TUTUKLULUĞA İTİRAZ ETTİLER

Sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilen Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Doğan bugün Asliye Ceza Mahkemesi'ne tutukluluk itirazında bulundu. Dilekçede, Durmaz'ın uygulanabilecek adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılması istendi.

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Kerimcan Durmaz’ın tutukluluğuna itiraz
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