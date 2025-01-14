Yasa dışı bahis suçundan tutuklanmıştı: Kerimcan Durmaz hakkında çarpıcı gelişme

Yasa dışı bahisle mücadele eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son olarak sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Durmaz ifadesinde suçlamaları reddetmiş, Malta konserinde LED ekran yansıtılan reklamı sonradan öğrendiğini söylemişti.