Haberler Yaşam Haberleri Yasa dışı bahis suçundan tutuklanmıştı: Kerimcan Durmaz hakkında çarpıcı gelişme
Giriş Tarihi: 14.1.2025 09:29 Son Güncelleme: 14.1.2025 09:38

Yasa dışı bahis suçundan tutuklanmıştı: Kerimcan Durmaz hakkında çarpıcı gelişme

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz hafta yasa dışı bahis suçundan gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Durmaz'ın tutukluluğuna yapılan itirazın Asliye Ceza Mahkemesi'nce reddedildiği açıklandı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Yasa dışı bahis suçundan tutuklanmıştı: Kerimcan Durmaz hakkında çarpıcı gelişme

Yasa dışı bahisle mücadele eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son olarak sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Durmaz ifadesinde suçlamaları reddetmiş, Malta konserinde LED ekran yansıtılan reklamı sonradan öğrendiğini söylemişti.

TUTUKLULUĞA İTİRAZ ETTİLER

Sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilen Kerimcan Durmaz'ın avukatıAsliye Ceza Mahkemesi'ne tutukluluk itirazında bulunmuştu. Dilekçede, Durmaz'ın uygulanabilecek adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılması istenmişti.

TUTUKLULUK DEVAM

İncelemenin ardından tutukluluğa itiraz reddedildi. Öten yandan aynı şekilde tutukluluğa itiraz edilen Atakan Yılmaz'ın da reddedilerek tutukluluğa devamına karar verildi.

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Yasa dışı bahis suçundan tutuklanmıştı: Kerimcan Durmaz hakkında çarpıcı gelişme
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