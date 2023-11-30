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Giriş Tarihi: 30.11.2023 15:34 Son Güncelleme: 30.11.2023 16:02

Kesik baş vahşetinde karar

Sakarya’da Temmuz 2021’de yaşanan kesik baş vahşetinde mahkeme kararını verdi. İranlı karı kocanın parçalanmış cesetlerinin çöp poşetine konularak toprağa gömülmesine ilişkin açılan davanın duruşmasında mahkeme heyeti sanığa her bir maktul için "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Kesik baş vahşetinde karar

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son celseye sanık A.M. ile taraf avukatları katıldı. Karar duruşmasında Cumhuriyet Saccısı mütalaasını tekrar ederek, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde talebini beyan etti. İranlı karı-kocanın avukatı ise mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını, müvekkili hakkında suçlamalardaki iddialara ilişkin yeterli delil olmadığını ve bu çerçevede tahliyesini ve beraatını istedi.

Son celsede heyet tarafından söz hakkı verilen sanık A.M., "Savunmalarımı tekrar ederim. Tanıklarla yüzleşmek istiyorum. Maktulleri ben öldürmedim" diye konuştu.

"Kesik baş" cinayetinde karar | Video

Mahkeme heyeti sanığın, her bir maktul için "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Kararın istinat/üst mahkemeye gireceği öğrenildi.

Vahşette neler yaşandı

Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 1 Temmuz 2021 tarihinde gezen bir köpek kesik bir ayak buldu. Durumu fark eden mahalle sakinleri polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce toprağa gömülü şekilde çöp poşeti içerisinde parçalanmış halde 1'i kadın, 1'i erkek 2 kişinin cesedi buldu. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Bürosu dedektifleri, yaptıkları incelemeler sonrasında kadında göğüs silikonu, erkeğin kolunda ise ejderha dövmesi bulunduğunu tespit etmişti. Bu ipuçlarından yola çıkan ve titiz bir çalışma yürüten ekipler, öldürülenlerin kimliklerini kısa sürede tespit etmeyi başarmıştı.

Cesetlerin İran uyruklu 40 yaşındaki A.S. isimli kadın ile 39 yaşındaki M.Z.'ye ait olduğunu ve emlak işiyle uğraştıklarını belirleyen ekipler, konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatmıştı. Cinayete ilişkin gözaltına alınan İran uyruklu A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Kesik baş vahşetinde karar
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