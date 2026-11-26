Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde belediye hesaplarından yapılan para transferlerine ilişkin zimmet davası sonuçlandı. Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Belediye Başkanı Dede Yıldırım ile 2 eski belediye görevlisini zimmet suçundan ayrı ayrı 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına mahkûm etti. Davada zimmet suçuna yardım etmekten yargılanan 28 sanık hakkında da hapis cezası verildi.

31 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede 3 şüpheliye "zincirleme nitelikli zimmet", 28 şüpheliye ise "zimmet suçuna yardım etme" suçlaması yöneltildi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı.

ESKİ BAŞKANA 7 YIL 3 AY 15 GÜN

Mahkeme heyeti, eski Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım (76), dönemin Mali Hizmetler Müdür Vekili A.Ş. (60) ve aynı müdürlükte büro işçisi olarak görev yapan M.G. (48) hakkında zimmet suçundan ayrı ayrı 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verdi.

28 SANIK DA HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Zimmet suçuna yardım etmekten yargılanan 28 sanıktan 26'sı, ayrı ayrı 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına mahkûm edildi. Mahkeme, diğer 2 sanık İ.S. (38) ve E.T. (33) hakkında ise ayrı ayrı 2 yıl 11 ay hapis cezası verdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör