Keskin viraja 100 km hızla girdi

M-Mardin seferini yapan Hüseyin Taysun (43) yönetimindeki yolcu otobüsü, Mersin- Antalya yolu üzerinde Aydıncık ilçesi yakınlarında yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak karşı şeride geçip devrildi. Kaza sonrası ortalık can pazarına döndü. Bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada şoförün 30 km hıza inmesi gerekirken viraja 98.7 km hızla girdiğinin tespit edildiğini bildirdi. Kazada, otobüs şoförü Hüseyin Taysun (43), yolculardan Ahmet Bukaç (41), Huzan Sunmez (22), Muhammet Akbaba (20), Mehmet Emin Anaeli (28), Şeyhmus Öğet (37) ile ismi belirlenemeyen 3 kişi hayatını kaybetti.Silifke Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yolculardan Fırat Burun, molanın ardından yola çıktıklarını belirterek, "Girdiğimiz tünelden hızlı çıktık. Virajı fark edemedi, araç kaydı. Arkadaşımı tutmaya çalıştım" dedi.Hemşirelik öğrencisi Esra Uçar, şoförün otobüsü hızlı sürdüğünü iddia etti. Ayağı kırılan Şahin Selçuk ise "Otobüse Antalya'dan bindim. Şoför aracı çok kötü kullanıyordu. Hatta babamı ve ağabeyimi arayıp Antalya Serik'te otobüsten inmek istedim ama başka araç bulamayacağım için inmedim. Sonuçta yağışlı havada viraja çok hızlı giren şoför, otobüsün devrilmesine ve birçok kişinin ölümüne sebep oldu" dedi.