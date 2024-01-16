Haberler Yaşam Haberleri Keskin viraja 100 km hızla girdi
Giriş Tarihi: 17.1.2024

Keskin viraja 100 km hızla girdi

Marmaris’ten Mardin’e giden yolcu otobüsü, Mersin’de bariyerleri aşarak devrildi. Kazada şoför ile birlikte 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Bekir COŞKUN
Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Keskin viraja 100 km hızla girdi
M-Mardin seferini yapan Hüseyin Taysun (43) yönetimindeki yolcu otobüsü, Mersin- Antalya yolu üzerinde Aydıncık ilçesi yakınlarında yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak karşı şeride geçip devrildi. Kaza sonrası ortalık can pazarına döndü. Bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada şoförün 30 km hıza inmesi gerekirken viraja 98.7 km hızla girdiğinin tespit edildiğini bildirdi. Kazada, otobüs şoförü Hüseyin Taysun (43), yolculardan Ahmet Bukaç (41), Huzan Sunmez (22), Muhammet Akbaba (20), Mehmet Emin Anaeli (28), Şeyhmus Öğet (37) ile ismi belirlenemeyen 3 kişi hayatını kaybetti.




"KÖTÜ KULLANIYORDU"
Silifke Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yolculardan Fırat Burun, molanın ardından yola çıktıklarını belirterek, "Girdiğimiz tünelden hızlı çıktık. Virajı fark edemedi, araç kaydı. Arkadaşımı tutmaya çalıştım" dedi.



Hemşirelik öğrencisi Esra Uçar, şoförün otobüsü hızlı sürdüğünü iddia etti. Ayağı kırılan Şahin Selçuk ise "Otobüse Antalya'dan bindim. Şoför aracı çok kötü kullanıyordu. Hatta babamı ve ağabeyimi arayıp Antalya Serik'te otobüsten inmek istedim ama başka araç bulamayacağım için inmedim. Sonuçta yağışlı havada viraja çok hızlı giren şoför, otobüsün devrilmesine ve birçok kişinin ölümüne sebep oldu" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Pakistan'dan İran'a: "Hava saldırılarının" ciddi sonuçları olur
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'de Lütfü Savaş krizi büyüyor! Aday adaylarından sert tepki: Hatay halkı hesap sormayı bilir
TBMM'deki "terör" oturumunda Özgür Özel'den tepki çeken görüntü!
Son dakika haberleri: Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda rahat turladı! Kartal, Eyüpspor’u 4 golle saf dışı bıraktı…
Bakan Fidan duyurdu: Türkiye ile Japonya arasında Gazze konusunda işbirliği
İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e "PKK" tepkisi!
Seçil Erzan ve Semih Kaya'ya bir şok daha! Belgelerle tek tek ortaya konuldu! Meğer o evrak...
Süper Vali'nin MHP adayı oğlundan Tokat'ta şarkılı mesaj
A Haber anbean görüntüledi: PKK'lı teröristler Suriye sınırında çukur kazıyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Keskin viraja 100 km hızla girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA