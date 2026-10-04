Kestane toplamaya giden adam ormanda ölü bulundu

Bartın merkez ilçeye bağlı Bakraçboz köyü Bodra Mahallesi'nde oturan 61 yaşındaki İbrahim Karakaş, sabah saatlerinde kestane toplamak için evinden ayrıldı. Bir süre sonra ailesini telefonla arayan Karakaş, rahatsızlandığını belirterek yardım istedi ve ardından telefonu kapattı.

Ailenin tekrar aramalarına rağmen Karakaş'a ulaşamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cep telefonu sinyallerinden yola çıkan ekipler, ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda İbrahim Karakaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karakaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Karakaş'ın cenazesi ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ve Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör