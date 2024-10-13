Kestaneler görücüye çıktı

Vali Özarslan ve beraberindeki heyet Kaymakamlık önündeki standları tek tek gezerek kestane ve kestaneden üretilen ürünleri inceledi ve tattı. Erfelek Kaymakamı Ataberk Altun Erfelek kestanesinden 20'nin üzerinde köyün geçimini sağladığını belirterek, ''Bu yıl bin 500 ton civarında kestane üretimi gerçekleşti.

Geçen yıl kestane ağaçlarına Gal arısı adı verilen ver kestane ağaçlarına büyük zarar veren bir tür dadandı. Geçen yıl ancak 500 ton üretilmişti. Bu sene bu haşere ile yaptığımız mücadele etkisini gösterdi.

Geçtiğimiz yıl yok denecek kadar az olan kestane balından da bu sene oldukça fazla üretildi. Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun ise Erfelek kestanesinin tanıtımı açısından festivalin büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan Uzun en büyük hedefimiz bundan 5-6 yıl öncesindeki 6-7 bin tonluk rakamlara ulaşmak'' diye konuştu.