Haberler Yaşam Haberleri Kestaneler görücüye çıktı
Giriş Tarihi: 13.10.2024 13:58 Son Güncelleme: 13.10.2024 14:01

Kestaneler görücüye çıktı

Dünyaca ünlü Sinop Erfelek kestanelerinin görücüye çıktığı Erfelek Kestane Festivali yoğun bir katılımla gerçekleşti. Açılış kurdelasını Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Erfelek Kaymakamı Ataberk Altun ve  Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun birlikte kesti.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Kestaneler görücüye çıktı

Vali Özarslan ve beraberindeki heyet Kaymakamlık önündeki standları tek tek gezerek kestane ve kestaneden üretilen ürünleri inceledi ve tattı. Erfelek Kaymakamı Ataberk Altun Erfelek kestanesinden 20'nin üzerinde köyün geçimini sağladığını belirterek, ''Bu yıl bin 500 ton civarında kestane üretimi gerçekleşti.

Geçen yıl kestane ağaçlarına Gal arısı adı verilen ver kestane ağaçlarına büyük zarar veren bir tür dadandı. Geçen yıl ancak 500 ton üretilmişti. Bu sene bu haşere ile yaptığımız mücadele etkisini gösterdi.

Geçtiğimiz yıl yok denecek kadar az olan kestane balından da bu sene oldukça fazla üretildi. Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun ise Erfelek kestanesinin tanıtımı açısından festivalin büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan Uzun en büyük hedefimiz bundan 5-6 yıl öncesindeki 6-7 bin tonluk rakamlara ulaşmak'' diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kestaneler görücüye çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA