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Giriş Tarihi: 20.4.2025 20:37

Kestiği ağaç üzerine devrildi: 51 yaşındaki adam feci şekilde can verdi!

Rize'de 51 yaşındaki Yalçın Kuloğlu ormanda ağaç kestiği esnada üzerine bir ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Kestiği ağaç üzerine devrildi: 51 yaşındaki adam feci şekilde can verdi!

Edinilen bilgilere göre, Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi Konak Mahallesi'nde ormanda ağaç kesimi esnasında üzerine ağaç devrilen Pazar ilçesi Derebaşı köyü muhtarı Yalçın Kuloğlu (51) ağır yaralandı. Kuloğlu'na ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve ARAF arama kurtarma ekiplerince olay yerinden kurtarılan Kuloğlu, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kuloğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kestiği ağaç üzerine devrildi: 51 yaşındaki adam feci şekilde can verdi!
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